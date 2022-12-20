Лукашенко не піддався тиску Путіна, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що Лукашенко й далі буде відтягувати процеси втягування білоруської армії у бойові дії з Україною
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Попри те, що Путін приїхав до Лукашенка підштовхнути його до участі у війні, де-факто, система оборони з українського боку кардинально змінилася. Вже немає ефекту раптовості. З Білорусі є три шляхи можливого просування техніки на українську територію, всі ці шляхи під контролем ЗСУ. Наявність наших сил для блокування цілком достатньо. Нарощування потенціалу білоруського угруповання перебуває під контролем усіх розвідок, і американської, і української", - зазначив Згурець.
За словами експерта, Лукашенко намагається убезпечити себе від участі у бойових діях в Україні.
"Риторика Лукашенко теж цікава. Знову він каже про загрозу з Заходу, таким чином він намагається перед Путіним убезпечити себе від участі у бойових діях. Риторика й динаміка перемовин і висновків говорить про те, що Лукашенко не піддався на тиск Путіна і не змінив свої підходи. Він й далі буде відтягувати процеси втягування білоруської армії у бойові дії з Україною. Тому що такий крок для нього буде політично смертельним, а для армії Білорусі - фактично смертельним", - підкреслив Згурець.
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