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Лукашенко оголосив про приведення армії в бойову готовність через заколот Пригожина

27 червня, 2023 вiвторок
11:08
Світ Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про приведення армії в бойову готовність після заколоту засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина

Про це він заявив під час свого виступу на врученні генеральських погонів.

Лукашенко повідомив, що ним "було віддано всі розпорядження щодо приведення армії в повну бойову готовність", а також те, що "Білорусь має технічні можливості, щоби протистояти загрозі із заходу".

Також білоруський диктатор наголосив, що 30 років готувався до війни.

"Тому ми сьогодні живемо під мирним небом", — сказав він.

Лукашенко зазначив, що "було боляче спостерігати за подіями, які відбувалися на півдні Росії, бо Батьківщина одна".

Що відомо про заколот Пригожина

Протягом кількох місяців між засновником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ продовжувався конфлікт, проте ситуація різко загострилася увечері 23 червня.

Тоді російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву після того, як керівництво Росії не виконало вимогу  видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Проте ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка оприлюднила текст заяви, у якій ішлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон, які були вже на підході до Москви. Увечері 24 червня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що внаслідок переговорів, у яких узяв активну участь Лукашенко, було зупинено заколот — з метою "неприпустимості розв'язування кривавої бійні на території Росії". За словами Пєскова, Пригожин вирушить до Білорусі.

Станом на вечір 26 червня в Лукашенка заявили про відсутність інформації про можливе прибуття Пригожина до Білорусі.

Новини
Білорусь
Олександр Лукашенко
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