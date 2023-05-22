Лукашенко оголосив, що знову летить до Путіна, аби "зняти проблеми у відносинах"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що 24 травня проведе чергову зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним
Про це повідомляє офіційний сайт Лукашенка.
За словами Лукашенка, він мало вірить власним урядовцям, які стверджують, що у відносинах між Білоруссю та РФ немає, тому 24 травня знову зустрінеться з Путіним, аби їх вирішити.
"Як мені доповідає уряд, ну майже немає жодних проблем. Я в це мало вірю. Я бачу, що все-таки проблеми є, нестиковки якісь. Іноді бюрократизм. Хто в цьому винен? Щоб ось, зустрічаючись післязавтра в Москві, ми з президентом Росії Путіним могли обговорити та зняти ті проблеми, яких взагалі не повинно бути у наших відносинах", - розповів Лукашенко.
24-25 травня у Москві відбудеться Євразійський економічний форум та засіданні вищої Євразійської економічної ради.
- Після параду у Москві на 9 травня Олександр Лукашенко зник з публічного простору.
- 14 травня у держдумі РФ підтвердили повідомлення ЗМІ про те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко хворіє.
- 15 травня Лукашенко вперше після параду в Москві 9 травня з'явився на публіці.
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