Про це повідомляє офіційний сайт Лукашенка.

За словами Лукашенка, він мало вірить власним урядовцям, які стверджують, що у відносинах між Білоруссю та РФ немає, тому 24 травня знову зустрінеться з Путіним, аби їх вирішити.

"Як мені доповідає уряд, ну майже немає жодних проблем. Я в це мало вірю. Я бачу, що все-таки проблеми є, нестиковки якісь. Іноді бюрократизм. Хто в цьому винен? Щоб ось, зустрічаючись післязавтра в Москві, ми з президентом Росії Путіним могли обговорити та зняти ті проблеми, яких взагалі не повинно бути у наших відносинах", - розповів Лукашенко.

24-25 травня у Москві відбудеться Євразійський економічний форум та засіданні вищої Євразійської економічної ради.