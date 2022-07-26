Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Лукашенко сподобалось бути генератором мемів в інтернет-просторі. Він озвучує тези, які вигідні Росії. Для російського споживача заготовлені тези: готувався напад на Росію. Західному споживачу, і Лукашенко, і Лавров, і Путін транслюють меседж: сісти за стіл переговорів мають США і Росія, і на цьому рівні розв'язати українське питання", - пояснив Герасимчук.

Політексперт також додав, що Кремль прагне розподілу світу.

"За новою моделлю "Ялтинського договору" (Ялтинська конференція - дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії й СРСР у лютому 1945, - ред.) на новий лад. Керівництво РФ остаточно переконало весь цивілізований світ, що очікувати від нього виконання домовленостей не доводиться", - підкреслив Герасимчук.

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