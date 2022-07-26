Лукашенко озвучує тези Кремля, - політексперт Герасимчук
Директор програми Регіональних ініціатив та сусідства Ради зовнішньої політики Українська призма Сергій Герасимчук вважає, що Лукашенко озвучує тези, які орієнтовані на російського та західного споживача
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Лукашенко сподобалось бути генератором мемів в інтернет-просторі. Він озвучує тези, які вигідні Росії. Для російського споживача заготовлені тези: готувався напад на Росію. Західному споживачу, і Лукашенко, і Лавров, і Путін транслюють меседж: сісти за стіл переговорів мають США і Росія, і на цьому рівні розв'язати українське питання", - пояснив Герасимчук.
Політексперт також додав, що Кремль прагне розподілу світу.
"За новою моделлю "Ялтинського договору" (Ялтинська конференція - дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії й СРСР у лютому 1945, - ред.) на новий лад. Керівництво РФ остаточно переконало весь цивілізований світ, що очікувати від нього виконання домовленостей не доводиться", - підкреслив Герасимчук.
- Самопроголошений президент Білорусі завжди мріяв про "єдиний слов'янський народ", а Путін — про "русский мир"
- Україна готується до найгіршого сценарію у війні, за яким Путін може "дотиснути" Лукашенка. Тому готується до ймовірного вторгнення армії Білорусі в північні та західні області
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