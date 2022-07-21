"Єдиний слов'янський народ". Лукашенко розповів про свою мрію
Самопроголошений президент Білорусі завжди мріяв про "єдиний слов'янський народ", а Путін — про "русский мир"
Про це Олександр Лукашенко заявив в інтерв'ю AFP.
"Це я мріяв про слов'янську державу. Вони проштовхували ідею свого часу "русского мира". Це я з 90-х років говорив про те, що є слов'янські держави. Я бачив там і поляків, словаків, болгар та інших. Ми не повинні втрачати ось цей зв'язок. Так, кожен живе у своїй державі. Але ми слов'яни", - сказав Лукашенко.
"Тому Путін про жодну панслов'янську державу не говорив і не мріяв. Це ви вже придумали", - уточнив Лукашенко.
"Навіщо ви ображали владу Росії? Навіщо президента Росії ображали?.. Навіщо ви його демонізуєте, навіщо ображаєте? Тобто це нехороший фон", - заявив Лукашенко.
- 5 липня дипломат Валерій Чалий висловив думку, що президент Росії Путін хоче зіткнути самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка з НАТО, щоб уже потім РФ домовлялася з Альянсом на рівних.
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