Про це Олександр Лукашенко заявив в інтерв'ю AFP.

"Це я мріяв про слов'янську державу. Вони проштовхували ідею свого часу "русского мира". Це я з 90-х років говорив про те, що є слов'янські держави. Я бачив там і поляків, словаків, болгар та інших. Ми не повинні втрачати ось цей зв'язок. Так, кожен живе у своїй державі. Але ми слов'яни", - сказав Лукашенко.

"Тому Путін про жодну панслов'янську державу не говорив і не мріяв. Це ви вже придумали", - уточнив Лукашенко.

"Навіщо ви ображали владу Росії? Навіщо президента Росії ображали?.. Навіщо ви його демонізуєте, навіщо ображаєте? Тобто це нехороший фон", - заявив Лукашенко.

5 липня дипломат Валерій Чалий висловив думку, що президент Росії Путін хоче зіткнути самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка з НАТО, щоб уже потім РФ домовлялася з Альянсом на рівних.

6 липня політичний експерт Зіновій Свереда висловив думку, що війна дуже скоро перейде на територію Росії та Білорусі.

9 липня російський опозиційний політик Марк Фейгін розповів, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не виступає проти Збройних сил України, адже розуміє, що ракети долетять до всіх його палаців.

13 липня боєць ЗСУ Ігор Лапін висловив думку, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко ухвалив рішення вступити у війні проти України.

21 липня в ефірі Еспресо військовий експерт Самусь заявив, що Лукашенко саботує участь Білорусі у війні, адже ЗСУ знищать білоруську армію.

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