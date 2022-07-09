Лукашенко не виступає проти ЗСУ, адже розуміє, що ракети долетять до всіх його палаців, - Марк Фейгін
Російський опозиційний політик Марк Фейгін вважає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не виступає проти Збройних сил України, адже розуміє, що ракети долетять до всіх його палаців
Опозиціонер поділився деталями в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалу "Еспресо".
"Лукашенко далеко не дурень. Він чудово розуміє, що бійці Збройних сил України панькатися не будуть. Ракети долітають. Це ж не до Москви летіти, Мінськ тут зовсім недалеко. Підженуть і накриють всі палаци Лукашенка, всі його резиденції. Він що, не розуміє цього? Ні, він точно розуміє. Коли мова йде про особисту безпеку Лукашенка, то, я вас запевняю, він з олівчиком вираховує, що й куди полетить", - зазначив Фейгін.
Політик додав, що так само й силовики, наближені до диктатора Лукашенка, чудово розуміють, що українські захисники нікого щадити не будуть.
"Гаразд, кине Лукашенко всіх своїх силовиків - оцих лиходіїв, омонівців. А вони ж не під це контракт підписували, вони не погоджувались помирати. І вони не дурні. Щодо помирати, то вони прекрасно знають, що одна справа на Окрєстіно катувати людей, кийки запихати, а інша справа - зустрітися з ЗСУ, які гарячі, щойно з бою і панькатися не будуть. Мовляв, "ви білоруси, брати". Ні, всіх спалять", - зауважив Марк Фейгін.
- У Білорусі уже довго безперервно тривають військові навчання. Вона проводить заходи з інженерного обладнання позицій, перевірку пунктів управління та веде радіоелектронну розвідку.
- 5 липня дипломат Валерій Чалий висловив думку, що президент Росії Путін хоче зіткнути самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка з НАТО, щоб уже потім РФ домовлялася з Альянсом на рівних.
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