Опозиціонер поділився деталями в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалу "Еспресо".

"Лукашенко далеко не дурень. Він чудово розуміє, що бійці Збройних сил України панькатися не будуть. Ракети долітають. Це ж не до Москви летіти, Мінськ тут зовсім недалеко. Підженуть і накриють всі палаци Лукашенка, всі його резиденції. Він що, не розуміє цього? Ні, він точно розуміє. Коли мова йде про особисту безпеку Лукашенка, то, я вас запевняю, він з олівчиком вираховує, що й куди полетить", - зазначив Фейгін.

Політик додав, що так само й силовики, наближені до диктатора Лукашенка, чудово розуміють, що українські захисники нікого щадити не будуть.

"Гаразд, кине Лукашенко всіх своїх силовиків - оцих лиходіїв, омонівців. А вони ж не під це контракт підписували, вони не погоджувались помирати. І вони не дурні. Щодо помирати, то вони прекрасно знають, що одна справа на Окрєстіно катувати людей, кийки запихати, а інша справа - зустрітися з ЗСУ, які гарячі, щойно з бою і панькатися не будуть. Мовляв, "ви білоруси, брати". Ні, всіх спалять", - зауважив Марк Фейгін.

У Білорусі уже довго безперервно тривають військові навчання. Вона проводить заходи з інженерного обладнання позицій, перевірку пунктів управління та веде радіоелектронну розвідку.

5 липня дипломат Валерій Чалий висловив думку, що президент Росії Путін хоче зіткнути самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка з НАТО, щоб уже потім РФ домовлялася з Альянсом на рівних.

6 липня політичний експерт Зіновій Свереда висловив думку, що війна дуже скоро перейде на територію Росії та Білорусі.

7 липня військовий експерт Згурець зазначив, що на формування угруповання для нападу з Білорусі треба 3-4 тижні.

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