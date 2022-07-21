Лукашенко саботує участь Білорусі у війні, адже ЗСУ знищать білоруську армію, - військовий експерт Самусь
Директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь вважає, що президент Білорусі Олександр Лукашенко саботує участь у війні Росії проти України, адже розуміє, що ЗСУ знищать білоруську армію
Експерт поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"З боку президента Білорусі відбувається тихий саботаж. Лукашенко демонструє, що він з усіх сил намагається підготуватися до початку військової операції проти України, але йому постійно щось заважає. Лукашенко розуміє, що якщо він вступить у війну проти України, Збройні сили України дуже швидко знищать його війська. Адже армія Білорусі ніколи не брали участь у збройних конфліктах - досвіду вони не мають", - зазначив Самусь.
Військовий експерт додав, що Лукашенко також не хоче вступати у війну, адже сподівається, що зможе уникнути відповідальності.
"Я переконаний, що Лукашенко особисто пообіцяв Путіну, що він візьме участь у війні проти України. Можливо й неодноразово. Головний мотив Лукашенка не брати участь у війні на боці Росії - сподівання, що в разі падіння режиму Путіна йому вдасться уникнути відповідальності з боку міжнародного суду", - зауважив Михайло Самусь.
- 5 липня дипломат Валерій Чалий висловив думку, що президент Росії Путін хоче зіткнути самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка з НАТО, щоб уже потім РФ домовлялася з Альянсом на рівних.
- 6 липня політичний експерт Зіновій Свереда висловив думку, що війна дуже скоро перейде на територію Росії та Білорусі.
- 9 липня російський опозиційний політик Марк Фейгін розповів, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не виступає проти Збройних сил України, адже розуміє, що ракети долетять до всіх його палаців.
- 13 липня боєць ЗСУ Ігор Лапін висловив думку, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко ухвалив рішення вступити у війні проти України.
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