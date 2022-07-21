Експерт поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"З боку президента Білорусі відбувається тихий саботаж. Лукашенко демонструє, що він з усіх сил намагається підготуватися до початку військової операції проти України, але йому постійно щось заважає. Лукашенко розуміє, що якщо він вступить у війну проти України, Збройні сили України дуже швидко знищать його війська. Адже армія Білорусі ніколи не брали участь у збройних конфліктах - досвіду вони не мають", - зазначив Самусь.

Військовий експерт додав, що Лукашенко також не хоче вступати у війну, адже сподівається, що зможе уникнути відповідальності.

"Я переконаний, що Лукашенко особисто пообіцяв Путіну, що він візьме участь у війні проти України. Можливо й неодноразово. Головний мотив Лукашенка не брати участь у війні на боці Росії - сподівання, що в разі падіння режиму Путіна йому вдасться уникнути відповідальності з боку міжнародного суду", - зауважив Михайло Самусь.

5 липня дипломат Валерій Чалий висловив думку, що президент Росії Путін хоче зіткнути самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка з НАТО, щоб уже потім РФ домовлялася з Альянсом на рівних.

6 липня політичний експерт Зіновій Свереда висловив думку, що війна дуже скоро перейде на територію Росії та Білорусі.

9 липня російський опозиційний політик Марк Фейгін розповів, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не виступає проти Збройних сил України, адже розуміє, що ракети долетять до всіх його палаців.

13 липня боєць ЗСУ Ігор Лапін висловив думку, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко ухвалив рішення вступити у війні проти України.

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