Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в інтерв’ю виданню Telegraph.

"Білорусь це молодша сестричка Росії. Білоруська влада вже надала свою територію і для транзиту військ, і для ракетно-артилерійських обстрілів, і для лікування поранених, і навіть для вивезення награбованого Росією. За всіма законами війни, Білорусь вже давно приєдналась до військової агресії. Але роль Білорусі може бути ще активнішою", - зауважив він.

Єнін наголосив, що Олександр Лукашенко усіляко уникає більш активного втягування Білорусі у російську війну проти України.

"Але нам не потрібно заспокоювати себе, що йому це буде вдаватись безкінечно. Ми не виключаємо, що росія може дотиснути Білорусь і саме тому ми маємо виходити з найгірших сценаріїв", - сказав він.

За словами представника МВС, кожен день на контролі військового командування, РНБО, керівництва держави та уряду відбувається посилення інженерного обладнання оборони і Києва, і Київської області, а також інших суміжних з Білоруссю областей.

"Ми максимально посилили і адміністративний, і контррозвідувальний режим на північних кордонах. І це не лише про близько сотні додаткових блок-постів. Інколи це окремі спеціальні військові операції, спрямовані на відпрацювання підозрілих елементів серед місцевого населення, розшуку військовослужбовців рф, які якимось дивом залишились на звільнених від окупанта територіях", - розповів Єнін.

Він зазначив, що наразі правоохоронці опрацьовують величезні масиви оперативної інформації, спрямовані на пошук колаборантів, і шукають схрони зброї та потенційних прибічників російської влади серед українського населення.

"І як не дивно, але навіть на звільнених від окупанта територіях, такі люди знаходяться", - сказав Єнін.

Перший заступник очільника МВС наголосив на тому, що Україна від наших і партнерських розвідок отримує інформацію про те, що зі сторони Білорусі з високою ймовірністю можуть заходити ДРГ. У цих ДРГ можуть бути дуже різноманітні завдання - від аналізу транспортних шляхів і моделювання можливих напрямків просування важкої техніки до вивчення рівня оснащеності українських інженерних споруд, підготовки диверсій, знаходження спільників серед місцевого населення до підготовки терактів на об’єктах інфраструктури або поблизу військових частин.

"Вони вже не заходять з російськими мобільними картками. Часом вони навіть можуть спілкуватись українською мовою, оскільки представників ДРГ можуть підбирати серед мешканців тимчасово окупованих територій на сході. Але все одно вони видають себе", - зауважив він.

Єнін уточнив, що на гарячу лінію МВС у перші місяці надійшло уже більше 3 мільйонів дзвінків щодо цього: "І інформація від наших пильних громадян – це одне з основних джерел виявлення і знешкодження таких ДРГ".

Відповідаючи на запитання, чи можуть бути провокації на Заході України, посадовець зазначив, що правоохоронці тут не обмежуються Київщиною.

За його словами, ні для кого не секрет, що одним з пріоритетних завдань РФ є підрив каналів постачання військової техніки від наших західних партнерів, і сіяння паніки по всій території України. Тому посилення увага приділяється охороні та можливій обороні об’єктів критичної інфраструктури, атомним станціям.

"Тому урядом було прийнято рішення про утворення державної служби захисту критичної інфраструктури. Наші підрозділи також взаємодіють із ЗСУ. Нам важко дати відповідь потенційному ядерному тероризму з боку РФ, оскільки над нашою Південно-українською атомною станцією пролітало принаймні п’ять крилатих ракет, але у разі застосування спроб наступу на відповідні об’єкти, ворог пройти не повинен", - розповів представник МВС.

23 липня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що найближчим часом Білорусь не вступить у війну проти України на боці Росії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb