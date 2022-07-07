Лукашенко передав аеродром "Зябрівка" під повний контроль РФ, - Громов

Про це він повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"На території аеродрому на даний час знаходяться ракетний дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" і дивізіон С-400 "Тріумф" ЗС РФ", - розповів Громов.

За його словами, росіяни облаштовують там військову базу. Режим Лукашенка розпочав будівництво ангарів для російських оперативно-тактичних ракетних комплексів, які йому пообіцяв Кремль.



Крім того, під Мінськом готуються приймати комплекси С-400 з Росії. Протягом наступного місяця білоруських військових хочуть відправити на навчання до РФ. Громов уточнив, що ймовірність вступу Білорусі у війну з Україною - низька.

6 лютого гомельське видання "Флагшток" розповіло, що на покинутій військовій базі стратегічної авіації СРСР біля села Зябрівка, що на околиці міста Гомеля (Білорусь), накопичується військова техніка та жива сила. Тоді, згідно з офіційними планами, використання цього об'єкта ані російськими, ані білоруськими військовими в рамках навчань "Союзна рішучість-2022" не згадувалося.

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