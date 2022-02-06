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У Гомелі росіяни створюють секретну авіабазу. В планах навчань її не було, - ЗМІ

6 лютого, 2022 неділя
23:24
війна з Росією

На покинутій військовій базі стратегічної авіації СРСР біля села Зябрівка, що на околиці міста Гомеля (Білорусь) накопичується військова техніка та жива сила. Звідти до кордону з Україною - 25 км

Проте згідно з офіційними планами, використання цього об'єкта ані російськими, ані білоруськими військовими в рамках навчань "Союзна рішучість 2022" не згадувалося. А сам аеродром не використовується за прямим призначенням з початку 1990-х років. Про це йдеться в статті гомельського видання Флагшток, опублікованій сьогодні, 6 лютого 2022 року, передає Еспресо.TV.

Читайте і дивіться такожУ соцмережах показали, як РФ перекидає до кордону з Україною "кукурудзники". Їх можна використовувати як дрони

На брифінгу для іноземних військових аташе про проведення перевірки військових сил реагування РФ та Білорусі, який пройшов 18 січня 2022 року, військова інфраструктура Гомельської області взагалі не згадувалась.



Брифінг для іноземних військових аташе про проведення перевірки сил реагування Союзної держави

 
Схема із сайту Міноборони РФ

Незважаючи на опубліковані схеми, військові одразу відійшли від планів. Вже в 20-х числах січня стару військову базу було оточено військовою міліцією. А 27 січня було опубліковано задум навчань, де на південний схід від Гомеля вказаний квадрат позначався як скупчення "союзних" військ.


3 лютого райвиконком Гомельського району, до якого територіально належить Зябрівка, та голова районної ради депутатів опублікували прохання не поширювати інформацію про пересування колон військової техніки у мережі.

Нижче наводиться нформація з відкритих джерел у мережі про те, що відбувається в районі старого аеродрому. Для збереження анонімності коментарі наведені в знеособленому вигляді.

"Тепер концентрація на аеродромі у Зябрівці. Дивно, що про це ніхто не пише. Щоденне вивантаження відбувається на станції Зябрівка, то техніки, то чогось. І перевозять усі на аеродром".

"Військове містечко забите військовими. І "злітку" ремонтують та чистять. Там смуга довга, чудово збереглася, стоянки цілі, кермові доріжки майже всі цілі. І аеродромна нафтобаза збереглася повністю, тепер там "Газпромнефть".

"Розселені росіяни скрізь, їх там по старій пам'яті добре сприймають. Частина російських військових живе в польовому таборі, невелика частина - у самому військовому містечку в будівлях, що лишилися від частини".

Під'їзд військової техніки до району аеродрому був зафіксований 4 лютого: більше 10 вантажних КамАЗів, пристосованих до перевезення живої сили, пройшли гомельською районною об'їзною у напрямку Терехівки.
 

Колону бронетехніки в районі села Зябрівка під Гомелем зняв очевидець 5 лютого. Судячи з відео, це підрозділ ВДВ Росії.

У колоні налічувалося щонайменше 27 бронемашин: БМД, БТРи, у тому числі БТР-МД "Мушля" (рос. "Ракушка"), самохідні артилерійські установки "Нона-С". Частина цієї техніки стоїть на озброєнні лише ЗС РФ (відео - reformby)

Цікаво, що район Зябрівки опинився в об'єктиві одразу після початку пересування військ. Вже 21 січня 2022 року космічні супутники проекту Copernicus стали робити спеціальну порівняльну зйомку місцевості.

 
Зйомка аеродрому за 21 січня та 2 лютого зябрівського аеродрому у твіттері швейцарської компанії BAP Intel

Непрямою ознакою військової активності в районі Гомеля можна вважати й приліт на цивільний гомельський аеродром (GME) літака Ту-134 (RA-65690) вищого військового керівництва РФ, зафіксований сервісом flightradar24. 3 лютого після обльоту Бобруйска, Мозиря та Речиці літак здійснив посадку в Гомелі, після чого відлетів до Мінська.


 
Траєкторія польоту літака Ту-134 вищого військового керівництва РФ, зафіксована сервісом flightradar24. 03.02.2022

 "Наразі вже не викликає сумнівів, що незважаючи на озвучені перед міжнародною спільнотою плани, військові РФ та Білорусі почали використовувати залишки радянської військової інфраструктури під Гомелем. Питання у тому, як буде використано цей об'єкт. Він може зникнути до кінця лютого до дати офіційного завершення навчань, а може залишитись чинним військовим об'єктом для створення загрози Україні. У такому разі військовий об'єкт та прилеглі населені пункти стануть потенційною мішенню для удару України та її союзників", - наголошує білоруське видання.


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