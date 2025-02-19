Росія накопичила нові танкери, щоб зберегти обсяги експорту нафти в обхід санкцій, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Минулого тижня щонайменше п'ять нових танкерів, які долучились до торгівлі після введення санкцій, допомогли збільшити відвантаження з тихоокеанського порту Козьмино. Ще шість стоять на якорі біля термінала й очікують завантаження.

Завдяки новим суднам, які також вирушили з балтійських портів Росії, середній експорт нафти з Москви за чотири тижні продемонстрував найбільший стрибок з квітня. Так, за чотири тижні до 16 лютого експорт зріс до 3,03 млн барелів на добу, що на 7% більше, ніж за попередній період.

Попри цей стрибок, судновласники все ще постають перед труднощами з розвантаженням нафти, що призводить до збільшення перевантаження з судна на судно, щоб звільнити спеціалізовані танкери-шатли.

Три вантажі російської нафти сорту "Sokol", які експортуються з Сахаліну, були перевантажені на супертанкер "Daban" поблизу російського порту Находка. Зараз судно стоїть на якорі біля китайського порту "Янтай", але відстеження показують, що воно ще не розвантажувалося.

Четвертий вантаж був переміщений на танкер Aframax Urgane I. Перевантаження вивільнили важливі танкери-шатли, які наразі забезпечують безперебійне постачання "Sokol", але для збереження нинішніх обсягів потоків у найближчі тижні знадобиться більше танкерів, зазначає видання.

Проєкт "Сахалін-2" залучив два нових судна, "Galaxy" і "Voyager", для транспортуванн своїх вантажів, оскільки звичайний флот не може розвантажуватися в Китаї. При цьому перше з цих суден також потрапило під санкції США.