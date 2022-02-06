У соцмережах показали, як РФ перекидає до кордону з Україною "кукурудзники". Їх можна використовувати як дрони

Такі міркування наведено в обговоренні на сторінці швейцарської компанії Bap Intel у Twitter, де розміщено відео повітряної передислокації російських літаків Ан-2.



Саме ж відео узято з одного з українських акаунтів, що на постійній основі відстежує пересування російської військової техніки."Так само, як і в Азербайджані, мабуть, для визначення місць або стратегічних об’єктів, які підлягають знищенню", - зазначає один з учасників обговорення.Застовування дронів на базі Ан-2 під час бойових дій в Карабаху, слід наголосити, відразу привернуло увагу росіян. З цього приводу в прокремлівській газеті "Ізвєстія" восени 2020 року вийшла стаття "В бій летять старики: чи може "кукурдзник" стати дроном-камікадзе".Ставати "комікадзе" такому "дрону", як зазначають військові експерти, не обов'язково. Його можна використовувати для розвідки, а також для виявлення систем ПВО противника, як і робив Азербайджан.