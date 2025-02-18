Одна з геополітичних цілей США - розірвати дружбу між Москвою та Пекіном, - експерт-міжнародник Краєв
Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", зазначив, що президент США Дональд Трамп заявляв про необхідність посилення санкцій проти Китаю, щоб Пекін тиснув на Москву щодо переговорів
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Американська адміністрація помилково думає, що можна Росію від Китаю відірвати як економічно, політично, так і дипломатично. США досі вважають, що є така ймовірність, що Росія та Китай підуть різними напрямками. Тобто або Китаю стане невигідно Росію підтримувати, в що ще можна повірити, або Росія захоче разом із Заходом стримувати зростання сили Китаю, але в таке я не вірю. Звісно, це точно обговорювалося на зустрічі представників США та РФ у Саудівській Аравії", - зауважив експерт-міжнародник.
За його словами, у перший свій день на посаді президента США Дональд Трамп відразу сказав, що і Європі, і Сполученим Штатам потрібно накладати на Китай більше санкцій, аби Пекін тиснув на Москву заради того, щоб Росія пішла на переговори.
"Американці бачать одну з цілей своєї геополітики – розірвати вузол так званої дружби або партнерства між Москвою та Пекіном. А з якою сторони його рвати, чи то з китайської, чи то російської, мені здається, для США особливої різниці нема", - резюмував Олександр Краєв.
- 18 лютого у столиці Саудівської Аравії відбулися переговори між державним секретарем США Марком Рубіо та головою російського МЗС Сергієм Лавровим.
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