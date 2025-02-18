Одна з геополітичних цілей США - розірвати дружбу між Москвою та Пекіном, - експерт-міжнародник Краєв

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Американська адміністрація помилково думає, що можна Росію від Китаю відірвати як економічно, політично, так і дипломатично. США досі вважають, що є така ймовірність, що Росія та Китай підуть різними напрямками. Тобто або Китаю стане невигідно Росію підтримувати, в що ще можна повірити, або Росія захоче разом із Заходом стримувати зростання сили Китаю, але в таке я не вірю. Звісно, це точно обговорювалося на зустрічі представників США та РФ у Саудівській Аравії", - зауважив експерт-міжнародник.

За його словами, у перший свій день на посаді президента США Дональд Трамп відразу сказав, що і Європі, і Сполученим Штатам потрібно накладати на Китай більше санкцій, аби Пекін тиснув на Москву заради того, щоб Росія пішла на переговори.

"Американці бачать одну з цілей своєї геополітики – розірвати вузол так званої дружби або партнерства між Москвою та Пекіном. А з якою сторони його рвати, чи то з китайської, чи то російської, мені здається, для США особливої різниці нема", - резюмував Олександр Краєв.