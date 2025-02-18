Путін не зацікавлений в мирній угоді та хоче контролювати всю територію України, - NBC
Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений в укладенні мирної угоди щодо війни в Україні та хоче захопити всю її територію
Про це пише NBC News із посиланням на чотирьох представників західної розвідки й двох співрозмовників у конгресі США.
"У нас немає інформації про те, що Путін зацікавлений у реальній мирній угоді прямо зараз", - сказало джерело в конгресі.
За словами співрозмовників видання, очільник Кремля вважає, що він зможе взяти під контроль усю Україну.
"Він думає, що перемагає", - висловився один із співрозмовників про Путіна, зазначивши, що його також не стимулюють припинити бойові дії втрати російської армії.
Джерела NBC вважають: диктатор РФ може погодитися припинити вогонь в Україні та укласти мирну угоду, адже це дозволить Кремлю виграти час для військового відновлення.
"Серед американських та західних чиновників є скептицизм щодо того, що Путін врешті-решт піде на компроміс і погодиться на реальну, тривалу мирну угоду. Однак існує думка, що він може пройти через переговорні рухи, щоб побачити, які поступки він може отримати, і спробувати повернутися на світову арену", - йдеться в матеріалі.
Також представники західної розвідки додали, що Путін не планує виводити свої війська з України. Натомість джерела NBC стверджують: очільник Кремля "відчуває себе уповноваженим" завдяки заявам чиновників адміністрації президента США Дональда Трампа. Серед них про те, що Вашингтон не розглядає вступ Києва в НАТО.
Переговори США й РФ у Саудівській Аравії 18 лютого
У столиці Саудівської Аравії 18 лютого відбулися переговори між державним секретарем США Марком Рубіо та головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Вони тривали майже 5 годин. В Офісі президента України вже відреагували.
Марко Рубіо після переговорів заявив, що для закінчення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки, але неправильно їх визначати заздалегідь. За його словами, країни домовилися відновити штат своїх посольств у Вашингтоні та Москві, аби створити "місії для підтримки мирних переговорів щодо України, двосторонніх відносин та співпраці в більш широкому сенсі".
Водночас журналістка Fox News Джекі Гайнріх повідомила: Сполучені Штати Америки та Росія нібито пропонують триетапний мирний план, який, зокрема, передбачає проведення президентських виборів в Україні.
Президент Володимир Зеленський прокоментував перемовини США й РФ у Ер-Ріяді без участі України, заявивши, що Київ не піде на ультиматуми Росії.
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