Путін не зацікавлений в мирній угоді та хоче контролювати всю територію України, - NBC

Про це пише NBC News із посиланням на чотирьох представників західної розвідки й двох співрозмовників у конгресі США.

"У нас немає інформації про те, що Путін зацікавлений у реальній мирній угоді прямо зараз", - сказало джерело в конгресі.

За словами співрозмовників видання, очільник Кремля вважає, що він зможе взяти під контроль усю Україну.

"Він думає, що перемагає", - висловився один із співрозмовників про Путіна, зазначивши, що його також не стимулюють припинити бойові дії втрати російської армії.

Джерела NBC вважають: диктатор РФ може погодитися припинити вогонь в Україні та укласти мирну угоду, адже це дозволить Кремлю виграти час для військового відновлення.

"Серед американських та західних чиновників є скептицизм щодо того, що Путін врешті-решт піде на компроміс і погодиться на реальну, тривалу мирну угоду. Однак існує думка, що він може пройти через переговорні рухи, щоб побачити, які поступки він може отримати, і спробувати повернутися на світову арену", - йдеться в матеріалі.

Також представники західної розвідки додали, що Путін не планує виводити свої війська з України. Натомість джерела NBC стверджують: очільник Кремля "відчуває себе уповноваженим" завдяки заявам чиновників адміністрації президента США Дональда Трампа. Серед них про те, що Вашингтон не розглядає вступ Києва в НАТО.

Переговори США й РФ у Саудівській Аравії 18 лютого