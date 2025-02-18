Розброньовані медики служитимуть у ЗСУ за однорічним контрактом і лише на медичних посадах, - МОЗ

Про це в ефірі телемарафону сказав очільник МОЗ Віктор Ляшко.

"Так людина розуміє, що її призивають, вона служить, відпрацює медиком у ЗСУ один рік винятково на медичній посаді й через рік повернеться", - пояснив він.

За його словами, влада хоче замінити медичних працівників у лавах ЗСУ за ротаційним принципом, аби через рік їх міняли інші люди.

Розбронювання медиків відбуватиметься з урахуванням актуальної ситуації в регіоні, щоб цивільні отримували весь обсяг медичних послуг, наголосив міністр.

"Механізм розроблений так, аби знаходити баланс, який задовольнить і Збройні Сили, і цивільні лікарні. Ми кожного місяця оновлюватимемо списки й дивитимемося, що відбувається. Наше ключове завдання, щоб вузькоспеціалізовані й висококваліфіковані кадри потрапляли туди, де вони потрібні. Ми не хотіли б, щоб кардіохірурги та торакальні хірурги потрапляли у медичні батальйони, бо вони потрібні там, де будуть оперувати, рятувати життя", - зазначив Ляшко.

За його словами, якщо призваний медик "хоче бути стрільцем, то це має бути його добровільна згода, немає у цьому проблем". Міністр також зауважив, що "жінки-медики можуть добровільно дати згоду на розбронювання".