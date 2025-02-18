"Україна юридично не визнає окуповані Росією території", – Зеленський про заяву Лаврова

Про це він сказав 18 лютого на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі.

"Безумовно, Україна все одно, хоч би як нам не було складно, або комусь хотілося чи ні Україна не визнає юридично окуповані Росією українські території. Наш схід, наш Крим і всі інші важливі для нас міста і села", - заявив Зеленський.

За його словами, всі політики, які нині говорять про можливість перемир'я, забувають про повернення полонених.

"Навіщо говорити ці зайві слова, що люди не повинні вмирати, коли потрібно повернути тисячі людей, які сьогодні в полоні? І якщо дійсно є добра воля закінчити цю війну (а я не вірю, що Путін цього хоче), то точно має бути обмін полоненими", - наголосив президент.

Також він знову порушив питання гарантій безпеки й підкреслив: якщо деякі країни, включно зі США, не хочуть бачити Україну в НАТО, можливість розміщення іноземного військового контингенту потрібно обговорювати вже зараз.