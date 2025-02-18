Робота таксі під час комендантської години: у Києві зареєстрували петицію

Відповідна петиція зареєстрована під номером №13420.

Автор Олександр Побочій пропонує дозволити водіям Uklon, Bolt та Uber надавати послуги користувачам під час комендантської години, яка в Києві триває з 00:00 до 05:00, лише за замовленням.

"Люди часто не встигають доїхати додому або їм потрібно терміново у справах! Дозвольте працювати водіям цих програм в комендантську годину, не просто кататися з програмою, а їздити лише за замовленням!" - пояснює він.

Станом на вечір 18 лютого документ зібрав 253 підписи.