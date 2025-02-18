Робота таксі під час комендантської години: у Києві зареєстрували петицію
На сайті Київської міської ради опублікували петицію з проханням дозволити службам таксі працювати в столиці під час комендантської години
Відповідна петиція зареєстрована під номером №13420.
Автор Олександр Побочій пропонує дозволити водіям Uklon, Bolt та Uber надавати послуги користувачам під час комендантської години, яка в Києві триває з 00:00 до 05:00, лише за замовленням.
"Люди часто не встигають доїхати додому або їм потрібно терміново у справах! Дозвольте працювати водіям цих програм в комендантську годину, не просто кататися з програмою, а їздити лише за замовленням!" - пояснює він.
Станом на вечір 18 лютого документ зібрав 253 підписи.
- У жовтні минулого року стало відомо, що у Львові й області дозволять викликати таксі двох служб у комендантський час.
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