Будуть фіналізуватися ключові положення стратегії США: експерт-міжнародник Краєв про візит Келлога до Києва

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Слід зазначити, що Кіт Келлог – кадровий військовий, який ще за часів війни у Перській затоці командував декількома піхотними дивізіями. Це людина, яка має повноцінний військовий досвід керування великими з'єднаннями під час масштабних наземних операцій. Тому для нього, мені здається, візит до Києва та на фронт буде дуже показовим. А щодо важливості цього візиту, подивімося певну вервичку подій, які відбулися за останній час. На Мюнхенській безпековій конференції американці закидали європейських партнерів суперечливими заявами, таким чином зібравши реакції на кожний можливий пункт американської стратегії", - зауважив експерт-міжнародник.

За його словами, щодо української позиції теж йшлося, адже США з Україною неодноразово її прогорювали. Крім того, гарним показником є те, що досі триває обговорення економічної угоди про рідкісноземельні метали, яку американці готові модернізувати, переписувати та адаптувати до потреб України.

"І ще один важливий сигнал – зараз повертається делегація США із Саудівської Аравії з розумінням російської позиції, де Москва може поступатися, а де не хоче. Тепер, коли Келлог приїжджає до Києва зі всією наявною інформацією, з розумінням всіх можливих контекстів, то я маю чітку підозру в тому, що саме тут ми разом з Келлогом будемо фіналізувати ключові положення стратегії США. Адже американці самі зацікавлені в тому, щоб ця стратегія працювала для України, бо – якщо Україна її не сприйме і переговори проваляться, то вгадайте, кого першого в цьому звинуватять – Дональда Трампа, а він не може виглядати слабким або лузером", - резюмував Олександр Краєв.