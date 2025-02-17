Келлог 19 лютого прибуде до Києва з триденним візитом

Про це він заявив у відповіді на питання "Інтерфакс-Україна".

Келлог розповів, що у вівторок, 18 лютого, він їде до Варшави, і звідти нічним потягом вирушить до Києва: "Я їду потягом завтра ввечері. І буду там (у Києві) у середу вранці".

Спецпредставник не сказав, чи поїде, як про це говорив президент України Володимир Зеленський, на передову, адже, як він стверджує, програма ще остаточно не узгоджена.

"Що стосується поїздки в Україну, то поїздка ще на стадії завершення, тобто чи я туди поїду, відповідь - так. Чи буде у мене можливість зустрітися з президентом Зеленським? Відповідь – так", - зазначив Келлог, додавши, що буде в Україні три дні, і це не перший його візит в країну.

Він також нагадав, що нещодавно "бачив" Зеленського в рамках Мюнхенської безпекової конференції, зауваживши, що у перший день його візиту президента Зеленського може ще не бути в місті, "тож у нас можуть бути якісь події на місцях".

"Але (у той час) коли ми говоримо, це все ще (програма) узгоджується", - пояснив Келлог.