Келлог 19 лютого прибуде до Києва з триденним візитом
Спеціальний представник президента США у справах України та Росії Кіт Келлог прибуде в Україну у середу, 19 лютого з триденним візитом
Про це він заявив у відповіді на питання "Інтерфакс-Україна".
Келлог розповів, що у вівторок, 18 лютого, він їде до Варшави, і звідти нічним потягом вирушить до Києва: "Я їду потягом завтра ввечері. І буду там (у Києві) у середу вранці".
Спецпредставник не сказав, чи поїде, як про це говорив президент України Володимир Зеленський, на передову, адже, як він стверджує, програма ще остаточно не узгоджена.
"Що стосується поїздки в Україну, то поїздка ще на стадії завершення, тобто чи я туди поїду, відповідь - так. Чи буде у мене можливість зустрітися з президентом Зеленським? Відповідь – так", - зазначив Келлог, додавши, що буде в Україні три дні, і це не перший його візит в країну.
Він також нагадав, що нещодавно "бачив" Зеленського в рамках Мюнхенської безпекової конференції, зауваживши, що у перший день його візиту президента Зеленського може ще не бути в місті, "тож у нас можуть бути якісь події на місцях".
"Але (у той час) коли ми говоримо, це все ще (програма) узгоджується", - пояснив Келлог.
- Наступного тижня, до третіх роковин початку повномасштабної війни Росії проти України, Київ відвідає делегація Єврокомісії.
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