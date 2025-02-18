Люди в РФ отримали звання та нагороди за інформацію від цього "крота": Ступак про затримання глави штабу Антитерористичного центру СБУ

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Люди, які знали Козюру, зазначають, що він був дуже самовпевненим, особливо під час АТО. Василь Малюк зазначив, що через цього "крота" Російська Федерація отримала багато дезінформації. Деякі люди в Росії навіть встигли отримати позачергові звання та нагороди за інформацію від Козюри", - зазначив Ступак.

Важливо, що ця помилка була виявлена і нейтралізована. Ексспівробітник СБУ зауважив, що Козюра зізнався у співпраці з російськими спецслужбами, що був завербований у 2018 році, звільнився у 2019 році, а поновився у 2022 році.

Він перебував у "сплячому режимі" орієнтовно до грудня 2024 року. Ступак припустив, що саме у цей проміжок часу виявили відповідні дані про його роботу.

"За ним спостерігали. Як тільки він почав повторно привертати увагу, його взяли під максимальний контроль, проникли до його мобільних телефонів та планшетів, а у орендованій оселі встановили відеокамери та жучки, навіть у вбиральні. Як виявилось згодом, саме звідти Козюра відправляв файли та спілкувався з росіянами. Росіяни розуміються на заходах контрспостереження, тому було ухвалено рішення орендували квартиру, щоб убезпечити його. Після того, як було зібрано достатньо документальних доказів, його затримали за рішенням голови СБУ", - розповів Ступак.