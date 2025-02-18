Разумков: "Вводити санкції треба по відношенню до тих, до кого ви не можете дотягнутись"

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Не можна карати людей в позазаконний і позаконституційний спосіб. Якщо ви винні, ви знаходитесь тут, ви громадянин України. У нас є кримінальне законодавство, у нас є адміністративний кодекс, у нас є господарський кодекс. Окей, давайте заводити карну справу, доводити вашу винуватість, відправляти в суд. Суд буде приймати відповідні рішення. Одна з санкцій, яку може прийняти рішення український суд, - це конфіскація вашого майна. Це буде чесно, це буде в рамках закону, і ніхто ніколи не зможе з цим посперечатися на законодавчому рівні. Вводити санкції треба по відношенню до тих, до кого ви не можете дотягнутись. Ну, наприклад, російська компанія. Вона не має представництва в Україні, вона знаходиться за межами. Ви її не можете наздогнати в рамках карного законодавства українського, або вона фінансує рашистські війська. Ви тоді вносите в санкції, намагаєтесь її заблокувати і на теренах України, якщо є якісь представництва, і за межами нашої країни в Європі, якщо це вийде", - зазначив він.

Також Дмитро Разумков зауважив, що санкції можуть запроваджуватись Україною по відношенню до громадян Росії, яких "важко наздогнати" з України. І якщо партнери їх підтримують, заблокувати їм доступ до їхніх активів тощо.

Водночас він наголосив, що по відношенню до українських громадян санкції приймати не можна: "І я це казав з 20-го року. Я впевнений, що це не можна було робити ні тоді, ні зараз. Зараз це використовується в тому числі, як політичний тиск. Боротьба з опозицією, це перманентний процес. Я, як член команди”Розумної політики”, добре це знаю, не в санкціях, так іншим способом. Але сьогодні почали використовувати інше".

Нардеп звернув увагу на помилки у документах щодо санкціонованих осіб. На його думку, це свідчить про недбалість в оформленні.

"Бачите, навіть по Жеваго, якщо не помиляюсь, вони написали не той рік. По Порошенку вони написали не той ІНН. По Медведчуку вони взагалі зробили його громадянином України. Сам же Зеленський забрав в нього громадянство. Ну, тобто ви визначитесь, це виглядає прям дуже погано. Це означає, що всі ці документи малювалися на колінці прямо в залі. Тому що ми так хочемо, тому що нам так зручно. Не тому що так передбачено законом, не тому що так можна робити згідно української Конституції, українського законодавства, тому що я так захотів. Ми живемо в країні, де має працювати закон. І навіть якщо вам хтось дуже не подобається, якщо вам не подобаються ті чи інші явища, то це не означає, що для того, щоб їх заборонити, треба порушувати закон. Інакше ми перетворимось на країну беззаконня. І наслідки будуть катастрофічні. На жаль, ми сьогодні рухаємось по цьому шляху", - вважає Дмитро Разумков.

Що відомо про санкції проти 5 людей, які ввів у дію Зеленський

12 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти кількох людей. Згідно з реєстром санкційних дій під обмеження потрапили: пʼятий президент Петро Порошенко, бізнесмен Костянтин Жеваго, співзасновники й колишні акціонери Приватбанку Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, колишній нардеп Віктор Медведчук. Згодом Офіс генерального прокурора повідомив, що здійснює процесуальне керівництво у низці кримінальних проваджень щодо бізнесменів і високопосадовців, стосовно яких були застосовані персональні санкції за рішенням РНБО .

Костянтин Жеваго у своєму відеозверненні назвав запроваджені проти нього санкції "абсолютно незаконними", наголосив, що вони не мають жодної правової основи та зауважив, що це "ще один епізод політичного переслідування з боку президента Зеленського".

Жеваго підкреслив, що жодного судового рішення щодо нього, яке підтверджувало б загрозу національній безпеці, територіальній цілісності чи суверенітету України, не існує.

Костянтин Жеваго, як пише його пресслужба, активно підтримує Збройні Сили України. Через Благодійний Фонд родини Жеваго та підприємства, де він та його родина є акціонерами, уже профінансовано потреби наших захисників на мільярди гривень.

"Судячи з рішення щодо санкцій, моя підтримка ЗСУ визнається як загроза національній безпеці. Мені заборонили здійснювати оборонні закупівлі, що фактично означає заборону на постачання допомоги для наших військових. Фонд родини Жеваго неодноразово отримував подяки від військових частин, включаючи Головне управління розвідки Міноборони на початку 2025 року", - сказав Костянтин Жеваго.

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, проти якого Зеленський увів персональні санкції, вважає, що підприємець Костянтин Жеваго опинився в санкційному списку через те, що його родина володіє телеканалом Еспресо.