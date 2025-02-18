Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Разумков: "Вводити санкції треба по відношенню до тих, до кого ви не можете дотягнутись"
Ексклюзив

Разумков: "Вводити санкції треба по відношенню до тих, до кого ви не можете дотягнутись"

Марина Клюєва
18 лютого, 2025 вiвторок
22:22
Суспільство Дмитро Разумков

Народний депутат України, глава міжфракційного обʼєднання "Розумна політика" Дмитро Разумков вважає, що в санкціях проти громадян України немає логіки

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Не можна карати людей в позазаконний і позаконституційний спосіб. Якщо ви винні, ви знаходитесь тут, ви громадянин України. У нас є кримінальне законодавство, у нас є адміністративний кодекс, у нас є господарський кодекс. Окей, давайте заводити карну справу, доводити вашу винуватість, відправляти в суд. Суд буде приймати відповідні рішення. Одна з санкцій, яку може прийняти рішення український суд, - це конфіскація вашого майна. Це буде чесно, це буде в рамках закону, і ніхто ніколи не зможе з цим посперечатися на законодавчому рівні. Вводити санкції треба по відношенню до тих, до кого ви не можете дотягнутись. Ну, наприклад, російська компанія. Вона не має представництва в Україні, вона знаходиться за межами. Ви її не можете наздогнати в рамках карного законодавства українського, або вона фінансує рашистські війська. Ви тоді вносите в санкції, намагаєтесь її заблокувати і на теренах України, якщо є якісь представництва, і за межами нашої країни в Європі, якщо це вийде", - зазначив він.

Також Дмитро Разумков зауважив, що санкції можуть запроваджуватись Україною по відношенню до громадян Росії, яких "важко наздогнати" з України. І якщо партнери їх підтримують, заблокувати їм доступ до їхніх активів тощо. 

Водночас він наголосив, що по відношенню до українських громадян санкції приймати не можна: "І я це казав з 20-го року. Я впевнений, що це не можна було робити ні тоді, ні зараз. Зараз це використовується в тому числі, як політичний тиск. Боротьба з опозицією, це перманентний процес. Я, як член команди”Розумної політики”, добре це знаю, не в санкціях, так іншим способом. Але сьогодні почали використовувати інше". 

Нардеп звернув увагу на помилки у документах щодо санкціонованих осіб. На його думку, це свідчить про недбалість в оформленні. 

"Бачите, навіть по Жеваго, якщо не помиляюсь, вони написали не той рік. По Порошенку вони написали не той ІНН. По Медведчуку вони взагалі зробили його громадянином України. Сам же Зеленський забрав в нього громадянство. Ну, тобто ви визначитесь, це виглядає прям дуже погано. Це означає, що всі ці документи малювалися на колінці прямо в залі. Тому що ми так хочемо, тому що нам так зручно. Не тому що так передбачено законом, не тому що так можна робити згідно української Конституції, українського законодавства, тому що я так захотів. Ми живемо в країні, де має працювати закон. І навіть якщо вам хтось дуже не подобається, якщо вам не подобаються ті чи інші явища, то це не означає, що для того, щоб їх заборонити, треба порушувати закон. Інакше ми перетворимось на країну беззаконня. І наслідки будуть катастрофічні. На жаль, ми сьогодні рухаємось по цьому шляху", - вважає Дмитро Разумков.

Що відомо про санкції проти 5 людей, які ввів у дію Зеленський

12 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти кількох людей. Згідно з реєстром санкційних дій під обмеження потрапили: пʼятий президент Петро Порошенко, бізнесмен Костянтин Жеваго, співзасновники й колишні акціонери Приватбанку Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, колишній нардеп Віктор Медведчук. Згодом Офіс генерального прокурора повідомив, що здійснює процесуальне керівництво у низці кримінальних проваджень щодо бізнесменів і високопосадовців, стосовно яких були застосовані персональні санкції за рішенням РНБО .

Костянтин Жеваго у своєму відеозверненні назвав запроваджені проти нього санкції "абсолютно незаконними", наголосив, що вони не мають жодної правової основи та зауважив, що це "ще один епізод політичного переслідування з боку президента Зеленського".

Жеваго підкреслив, що жодного судового рішення щодо нього, яке підтверджувало б загрозу національній безпеці, територіальній цілісності чи суверенітету України, не існує. 

Костянтин Жеваго, як пише його пресслужба, активно підтримує Збройні Сили України. Через Благодійний Фонд родини Жеваго та підприємства, де він та його родина є акціонерами, уже профінансовано потреби наших захисників на мільярди гривень.

"Судячи з рішення щодо санкцій, моя підтримка ЗСУ визнається як загроза національній безпеці. Мені заборонили здійснювати оборонні закупівлі, що фактично означає заборону на постачання допомоги для наших військових. Фонд родини Жеваго неодноразово отримував подяки від військових частин, включаючи Головне управління розвідки Міноборони на початку 2025 року", - сказав Костянтин Жеваго.

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, проти якого Зеленський увів персональні санкції, вважає, що підприємець Костянтин Жеваго опинився в санкційному списку через те, що його родина володіє телеканалом Еспресо.

Теги:
Новини
Україна
політика
РНБО
Війна з Росією
Дмитро Разумков
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Київ
-6.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.33
    Купівля 41.33
    Продаж 41.86
  • EUR
    Купівля 43.23
    Продаж 43.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
18 лютого
22:43
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Російська атака дронами ввечері 18 лютого: у Києві спрацювала ППО
22:24
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 144 бої, на Покровському напрямку зафіксували 43 атаки
22:18
Ексклюзив
росія - китай
Одна з геополітичних цілей США - розірвати дружбу між Москвою та Пекіном, - експерт-міжнародник Краєв
22:10
Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон: Франція не планує відправляти військових воювати в Україні
22:01
Ексклюзив
Дональд Трамп
США повертають українській владі борги виборчої кампанії, - нардеп Разумков
21:46
Оновлено
Джуд Беллінгем та Ерлінг Холанд (праворуч), "Манчестер Сіті" - "Реал"
"Мілан" вилетів з Ліги чемпіонів: результати та розклад 1/16 фіналу
21:41
Дональд Трамп
У США пропонують визнати день народження Трампа державним святом
21:39
таксі
Робота таксі під час комендантської години: у Києві зареєстрували петицію
21:22
путін
Путін не зацікавлений в мирній угоді та хоче контролювати всю територію України, - NBC
21:15
Ексклюзив
будівництво, нерухомість, забудова
В Україні видали гарантію для реєстрації нерухомості, що будується: комерційна директорка "Інтергал-Буд" розповіла про переваги для покупця
20:52
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Курахівська кишеня: бригади ЗСУ тримають оборону в дуже складних умовах. Колонка Сергія Згурця
20:41
ЗСУ
Українські воїни вперше уразили північнокорейську САУ "Коксан"
20:05
Україна ЄС
ЄС планує надати Україні пакет військової допомоги на 6 млрд євро на тлі перемовин між США і РФ, – Politico
20:00
OPINION
"Вільна каса!"
19:53
опалення
Шмигаль оголосив про підготовку до наступного опалювального сезону в Україні
19:37
Обласна МСЕК
В Україні перевірили понад половину рішень МСЕК про встановлення інвалідності посадовцям
19:22
Ексклюзив
"Накопичилась велика кількість ворожої сили, приблизно дві дивізії РФ": у 60-й ОМБр розповіли про ситуацію на Лиманському напрямку
19:21
Віктор Ляшко
Розброньовані медики служитимуть у ЗСУ за однорічним контрактом і лише на медичних посадах, - МОЗ
19:17
На кінофестивалі у США покажуть фільм російської пропагандистки Попової "Ідіотка". У ньому знялися американські зірки
19:16
Франція
Франція скликає другий саміт європейських лідерів щодо України й безпеки ЄС, - Reuters
19:04
Вишеградська група, Польща, Анджей Дуда
США запевнили, що не скорочуватимуть військову присутність у Східній Європі, - Дуда після зустрічі з Келлогом
18:54
діти Україна
РФ розпочала масову депортацію українських дітей за 6 днів до повномасштабного вторгнення, – Єрмак
18:52
Ексклюзив
Європарламент
В ЄС обговорюють створення нового фінансового механізму з оборонних питань, - журналістка Висоцька
18:50
OPINION
Народжуваність у війні: чи є надія для України?
18:49
"Багатообіцяючі повнометражні фільми": дві українські стрічки нагородили на Berlinale Co-Production Market
18:45
Карітас-України: програма, що об"єднує бзнес і шукачів роботи
Знайти один одного: як проєкт від Карітас України поєднує роботодавців і працівників
18:31
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:31
Ексклюзив
Дмитро Козюра та Василь Малюк
Люди в РФ отримали звання та нагороди за інформацію від цього "крота": Ступак про затримання глави штабу Антитерористичного центру СБУ
18:30
Кіт Келлог
Келлога призначили представником США в переговорній групі щодо припинення війни в Україні
18:25
Ексклюзив
Європарламент
"Сигнал світові і насамперед Європі": нардеп Цимбалюк про перемовини між США та РФ
18:15
"Україна юридично не визнає окуповані Росією території", – Зеленський про заяву Лаврова
18:03
Валдіс Домбровскіс
ЄС прийматиме рішення щодо безпеки й санкцій проти РФ незалежно від США, - єврокомісар Домбровскіс
18:02
Юлія Джима
Біатлон: Джима фінішувала у топ-5 індивідуальної гонки на ЧС
18:01
OPINION
Діти тупо дзеркалять поведінку президента
17:57
Wizz Air
ЄС продовжить фінансувати підготовку України до відновлення цивільних авіаперельотів
17:54
На фото: фронтмен Placebo Браян Молко
Назвав Мелоні фашисткою та расисткою: фронтмена Placebo Браяна Молко судитимуть за наклеп на італійську премʼєрку
17:47
електроенергія
Енергетики 19 лютого застосовуватимуть обмеження для промисловості та бізнесу
17:45
Ексклюзив
У Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
17:38
Оновлено
Зеленський та Ердоган
Завершення війни з РФ: Зеленський обговорив з Ердоганом в Анкарі гарантії безпеки для України
17:27
Новим послом України в Туреччині стане колишній в'язень Кремля Джелял
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV