Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Порошенко вважає, що Жеваго потрапив під санкції РНБО, бо його родина володіє телеканалом Еспресо

Порошенко вважає, що Жеваго потрапив під санкції РНБО, бо його родина володіє телеканалом Еспресо

Олена Будько
18 лютого, 2025 вiвторок
09:28
Суспільство Костянтин Жеваго

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, проти якого Зеленський увів персональні санкції, вважає, що підприємець Костянтин Жеваго опинився в санкційному списку через те, що його родина володіє телеканалом Еспресо

Зміст

Про це Порошенко сказав у інтерв'ю виданню "Українська правда".

"Їм байдуже Медведчук, їм байдуже Коломойський, їм байдуже Боголюбов і точно байдуже Жеваго. Жеваго потрапив у список тільки тому, що він – власник телеканалу "Еспресо" (Костянтин Жеваго не є власником, його родина володіє телеканалом Еспресо, - ред.), – зауважив Порошенко. – Боголюбова тут немає, а Коломойський – у в'язниці, Медведчука вони самі видали й санкції по ньому вже були. Головна мета – щоб можна було заявити, що всі ці прізвища – в одному списку". 

Він додав, що санкції – це політична технологія, та нагадав, що санкції на Медведчука наклали вже втретє. 

"Божевілля! Яка у них мета, якщо у 2021–2023 році ви вже накладали на нього санкції, припиняли його громадянство, а зараз він у вас у рішенні РНБО про санкції знову "громадянин України", – наголосив Порошенко.

Порошенко переконаний, що в запровадженні цих персональних санкцій "немає нічого іншого, як політичної боротьби", а Зеленський уведенням їх у дію перевищив свої повноваження, за що йому доведеться відповідати.

Що відомо про санкції проти 5 людей, які ввів у дію Зеленський

12 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про  санкції проти кількох людей. Згідно з реєстром санкційних дій під обмеження потрапили: пʼятий президент Петро Порошенко, бізнесмен Костянтин Жеваго, співзасновники й колишні акціонери Приватбанку Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, колишній нардеп Віктор Медведчук. Згодом Офіс генерального прокурора повідомив, що здійснює процесуальне керівництво у низці кримінальних проваджень щодо бізнесменів і високопосадовців, стосовно яких були застосовані персональні санкції за рішенням РНБО .

Костянтин Жеваго у своєму відеозверненні назвав запроваджені проти нього санкції "абсолютно незаконними", наголосив, що вони не мають жодної правової основи та зауважив, що це "ще один епізод політичного переслідування з боку президента Зеленського".

Жеваго підкреслив, що жодного судового рішення щодо нього, яке підтверджувало б загрозу національній безпеці, територіальній цілісності чи суверенітету України, не існує. 

Костянтин Жеваго, як пише його пресслужба, активно підтримує Збройні Сили України. Через Благодійний Фонд родини Жеваго та підприємства, де він та його родина є акціонерами, уже профінансовано потреби наших захисників на мільярди гривень.

"Судячи з рішення щодо санкцій, моя підтримка ЗСУ визнається як загроза національній безпеці. Мені заборонили здійснювати оборонні закупівлі, що фактично означає заборону на постачання допомоги для наших військових. Фонд родини Жеваго неодноразово отримував подяки від військових частин, включаючи Головне управління розвідки Міноборони на початку 2025 року", - сказав Костянтин Жеваго.

Теги:
Новини
політика
Петро Порошенко
РНБО
Володимир Зеленський
Костянтин Жеваго
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
-7.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.34
    Купівля 41.34
    Продаж 41.84
  • EUR
    Купівля 43.27
    Продаж 43.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
18 лютого
10:27
електроенергія
Енергетики відновили живлення для 17 тис. українців: ситуація в енергосистемі 18 лютого
10:17
Оновлено
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль вивів свої війська з півдня Лівану в рамках угоди про припинення вогню з "Хезболлою"
10:15
Зливав ворогу дані про засуджених, які звільнились для служби в ЗСУ: на Київщині затримали співробітника колонії
10:14
Ексклюзив
"Щоб зупинити окупанта, необхідні дві речі": командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" про Куп'янщину
10:08
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 лютого: скільки просять за долар та євро в банках
10:03
В окупованому Криму помер заслужений художник України Мамут Чурлу
10:02
OPINION
"З'їсть то він з'їсть, та хто ж йому дасть"
10:00
Ексклюзив
Лариса Волошина
Якби США пішли на Росію, там ніхто не пручався б, - психологиня Лариса Волошина
10:00
Інтерв’ю
Ева Баль
"Український театр не просто відображає реальність, а допомагає працювати з травмами", - польська дослідниця театру, професорка Ягеллонського університету  Ева Баль
09:57
штучний інтелект
Удесятеро потужніша за свого попередника: Ілон Маск випустив нову модель ШІ Grok-3
09:47
Партнерський матеріал
покупки на іноземних сайтах, Temu
Як покупки на іноземних сайтах б'ють по українській економіці та чому їх прирівнюють до сірого імпорту
09:42
У Пенсильванії сталася масштабна пожежа на заводі аерокосмічних кріплень
09:39
Рубіо, Лавров
Держсекретар США Рубіо зустрівся з Лавровим у Саудівській Аравії
09:38
Донецька область
На Донеччині минулої доби РФ убила мирного жителя, троє дістали поранення
09:25
На фото: Метт Деймон
Метт Деймон в ролі Одіссея: Universal показала перший кадр з нового фільму Крістофера Нолана
09:24
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіяни масово перекидають штурмовиків з таборів підготовки в бік Волновахи, - Андрющенко
09:22
ппо
Сили ППО збили 103 російські дрони, 67 безпілотників локаційно втрачені
09:01
OPINION
Україна виграє для Європи час
08:59
Ексклюзив
Ситуація дуже важка, ворог близько, - начальник Куп'янської МВА Беседін
08:57
ЧАЕС, Чорнобильська АЕС
Ліквідація пожежі триває: у Міндовкілля розповіли про актуальну ситуацію на ЧАЕС після влучання російського дрона
08:55
Оновлено
Армія РФ атакувала Україну ударними БПЛА: на Кіровоградщині постраждала мама з двома дітьми, в Києві через падіння уламків горіли автівки
08:45
на фото: Оріхів
Окупанти вдарили по Оріхову на Запоріжжі: під завалами знайшли тіло чоловіка
08:34
Організатори ATLAS оголосили дати проведення фестивалю у 2025 році
08:27
Війна з Росією, ЗСУ
Армія РФ просунулась біля трьох населених пунктів на Донеччині, – DeepState
08:22
Ексклюзив
Воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині
На напрямку почали працювати ворожі дрони на оптоволокні, - начальник Часовоярської МВА Чаус
08:22
Тайвань прапор
Держдеп США видалив з сайту рядок про те, що не підтримує незалежність Тайваню. У Китаї відреагували
08:07
Оновлено
Минулої доби на фронті сталося 139 боїв: Сили оборони зупинили 55 штурмів РФ на Покровському напрямку
08:06
OPINION
Угода Трампа?
07:47
Окупанти в Маріуполі планують відкрити до 9 травня монумент власним воєнним злочинам, - ЦНС
07:37
Інфографіка
знищений російський танк Т-72
РФ за добу війни в Україні втратила 1170 окупантів, 12 танків і 181 БПЛА
07:28
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Міноборони: у "Резерв+" понад 10 тис. звернень на укладення "Контракту 18-24"
07:17
окупанти, оркі, російські солдати
Окупанти планують скоїти теракти проти цивільних на ТОТ і звинуватити в цьому партизанів, - "Атеш"
06:59
Пожежа на нафтобазі у Енгельсі
РосЗМІ: з початку року БПЛА атакували щонайменше 16 нафтових об'єктів у РФ
06:45
Ілюстративне фото
Перші 50 переселенців отримали компенсації за знищене житло, - Кулеба
06:29
Путін зустрічається з російськими пілотами на авіабазі Хмеймім. 11 грудня 2017
Російську авіабазу "Хмеймім" у Сирії атакували безпілотники
06:21
Понад пів тисячі працівників ДСНС служать у бойових підрозділах
05:35
Оновлено
Delta Airlines
В аеропорту Торонто під час посадки перевернувся літак, постраждали 18 людей
05:26
Оновлено
Сценка з побиттям військового ТЦК у київській школі: поліція й управління освіти почали перевірку, директорка оприлюднила заяву
01:04
транзит газу, газ
США в угоді про корисні копалини вимагають від України доступу до нафти, газу, портів та іншої інфраструктури, - The Telegraph
00:41
Джуд Беллінгем та Ерлінг Холанд (праворуч), "Манчестер Сіті" - "Реал"
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 1/16 фіналу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV