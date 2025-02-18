Порошенко вважає, що Жеваго потрапив під санкції РНБО, бо його родина володіє телеканалом Еспресо

Про це Порошенко сказав у інтерв'ю виданню "Українська правда".

"Їм байдуже Медведчук, їм байдуже Коломойський, їм байдуже Боголюбов і точно байдуже Жеваго. Жеваго потрапив у список тільки тому, що він – власник телеканалу "Еспресо" (Костянтин Жеваго не є власником, його родина володіє телеканалом Еспресо, - ред.), – зауважив Порошенко. – Боголюбова тут немає, а Коломойський – у в'язниці, Медведчука вони самі видали й санкції по ньому вже були. Головна мета – щоб можна було заявити, що всі ці прізвища – в одному списку".

Він додав, що санкції – це політична технологія, та нагадав, що санкції на Медведчука наклали вже втретє.

"Божевілля! Яка у них мета, якщо у 2021–2023 році ви вже накладали на нього санкції, припиняли його громадянство, а зараз він у вас у рішенні РНБО про санкції знову "громадянин України", – наголосив Порошенко.

Порошенко переконаний, що в запровадженні цих персональних санкцій "немає нічого іншого, як політичної боротьби", а Зеленський уведенням їх у дію перевищив свої повноваження, за що йому доведеться відповідати.

Що відомо про санкції проти 5 людей, які ввів у дію Зеленський

12 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти кількох людей. Згідно з реєстром санкційних дій під обмеження потрапили: пʼятий президент Петро Порошенко, бізнесмен Костянтин Жеваго, співзасновники й колишні акціонери Приватбанку Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, колишній нардеп Віктор Медведчук. Згодом Офіс генерального прокурора повідомив, що здійснює процесуальне керівництво у низці кримінальних проваджень щодо бізнесменів і високопосадовців, стосовно яких були застосовані персональні санкції за рішенням РНБО .

Костянтин Жеваго у своєму відеозверненні назвав запроваджені проти нього санкції "абсолютно незаконними", наголосив, що вони не мають жодної правової основи та зауважив, що це "ще один епізод політичного переслідування з боку президента Зеленського".

Жеваго підкреслив, що жодного судового рішення щодо нього, яке підтверджувало б загрозу національній безпеці, територіальній цілісності чи суверенітету України, не існує.

Костянтин Жеваго, як пише його пресслужба, активно підтримує Збройні Сили України. Через Благодійний Фонд родини Жеваго та підприємства, де він та його родина є акціонерами, уже профінансовано потреби наших захисників на мільярди гривень.

"Судячи з рішення щодо санкцій, моя підтримка ЗСУ визнається як загроза національній безпеці. Мені заборонили здійснювати оборонні закупівлі, що фактично означає заборону на постачання допомоги для наших військових. Фонд родини Жеваго неодноразово отримував подяки від військових частин, включаючи Головне управління розвідки Міноборони на початку 2025 року", - сказав Костянтин Жеваго.