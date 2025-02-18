Шмигаль оголосив про підготовку до наступного опалювального сезону в Україні
Уряд розпочав підготовку до наступного осінньо-зимового періоду в Україні. Окрему увагу приділять відновленню об'єктів критичної інфраструктури
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив за підсумками засідання Антикризового енергетичного штабу.
Учасники засідання обговорили ситуацію щодо газопостачання та газовидобутку в контексті російських обстрілів.
"Заслухали інформацію Міненерго та Нафтогазу. Окрема увага — захисту і відновленню ключових об’єктів критичної інфраструктури газотранспортної системи, сховищ і місць газовидобутку", - написав Шмигаль.
Він відмовився оприлюднювати подробиці, однак зазначив, що дав Міненерго доручення координувати процес разом із військовими.
"Заслухали доповіді Міненерго, державних і приватних компаній про видобуток українського газу й наповнення сховищ. Зокрема, планові показники на цей рік. Робимо ставку на український газ і маємо послідовно нарощувати власний видобуток", - розповів очільник уряду.
Він зазначив, що Нафтогазу доручили підготувати стратегію імпорту газу, щоб у разі потреби покрити можливий дефіцит у газотранспортній системі.
"Готуємось до всіх можливих варіантів. Головне завдання всіх дотичних — забезпечити безперебійне газопостачання для побутових споживачів", - наголосив Шмигаль.
- У вересні 2024 року Шмигаль наголошував, що цю зиму Україна планує пройти з газом лише власного видобутку.
- Однак 10 лютого 2025 року директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив, що сьогодні Україна має менш як 10% запасів природного газу від проєктних потужностей підземних сховищ газу.
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