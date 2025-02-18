"Багатообіцяючі повнометражні фільми": дві українські стрічки нагородили на Berlinale Co-Production Market

Про це повідомляє Укрінформ.

Дві українські стрічки були відзначені на Berlinale Co-Production Market у рамках Берлінського кінофестивалю. За проєкт режисера Максима Наконечного "Земля плоска – я облетів і побачив" спеціальної нагороди Eurimages удостоєна українська компанія "Табор" в особі продюсерки Дар’ї Захарової. Вона отримала 20 тис. євро для підтримки "особливо багатообіцяючого українського проєкту" за розвиток спільного виробництва.

Проєкту "30 днів літа" продюсерки Олександри Костіної (Bosonfilm) вручили перший в історії приз глядацьких симпатій Gen Z у розмірі 5 тис. євро. Спонсорована Франко-німецьким молодіжним бюро (FGYO) премія присуджується проєкту повнометражного фільму, який особливо приваблює молодих кіноглядачів віком від 20 до 28 років.

Загалом п’ять грошових призів і одну матеріальну винагороду було вручено в неділю та понеділок на Berlinale Co-Production Market, який проходить з 15 по 19 лютого.

Berlinale Co-Production Market є частиною Berlinale Pro*, який об’єднує European Film Market, Berlinale Co-Production Market, Berlinale Talents і World Cinema Fund.