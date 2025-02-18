Знайти один одного: як проєкт від Карітас України поєднує роботодавців і працівників

Про це передає "Еспресо".

"В Україні зараз є велика невідповідність – маємо дуже багато людей, які шукають роботу, і дуже багато бізнесів, які не можуть знайти собі працівників. Ми якраз допомагаємо з'єднати ці дві групи", – пояснює керівник програми Livelihood Василь Мікула.

Проєкт реалізовуватиметься до липня 2027 року у п'яти областях: Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській та Хмельницькій, надаючи допомогу як місцевому населенню, так і внутрішньо переміщеним особам, інтегруючи їх у місцеві громади.

REMARKET включатиме в себе такі активності: працевлаштування та можливість навчання чи перекваліфікації для населення, а також надання бізнес-грантів для започаткування чи розвитку власної справи.

"Коли ми маємо власні зароблені кошти, ми можемо їх витрачати, як хочемо. Це дає можливість отримати гідну професію, гідну заробітну плату, могти себе самостійно забезпечити і відновити наші громади", - наголошує Василь Мікула.

Акцент ставиться на трьох ключових секторах: пекарство, легка промисловість та бджільництво.

За минулий рік Карітас України загалом допоміг знайти роботу понад 1500 українцям, з яких понад 85% залишаються на робочих місцях довгостроково. Організація планує розширювати свою діяльність у 2025 році.

Більше деталей про REMARKET в соцмержах: у Дніпрі, в Коломиї, у Львові , в Одесі, Хмельницькому.