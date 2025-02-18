Потужне небажання мобілізувати свого виборця і незламна підготовка до виборів ще з 2023 року змусила президента зробити низку помилок, які можуть стати фатальними, якщо їх не виправити просто зараз.

Про самоусунення президента від своїх конституційних обов'язків з проведення мобілізації не казав вже тільки лінивий. Це його зона відповідальності й він не впорався від слова зовсім.

Щобільше, президент зробив все, що від нього залежить, щоб у людей склалося враження, що він підтримує напади на ТЦК. Так, він жодного разу не став на бік військовослужбовців ЗСУ у резонансних конфліктах з цивільними.

Також президент жодного разу не засудив теракти проти військовослужбовців ТЦК ЗСУ, внаслідок яких загинули військовослужбовці. Читайте також: Чому Зеленський такий дріб'язковий

І коли школярі в київській школі ставлять сценку, де військовослужбовця ТЦК б'ють, вони нічого ж самі не видумують – вони тупо дзеркалять свого президента і його ставлення до мобілізації.

Можна багато сміятися над Росією і немовлятами у візочках у формі танка, але московитські діти з дитинства вчаться вбивати наших дітей. В них державні програми патріотично-мілітарного виховання. Вони масово навчаються керувати дронами, вони "клепають" шахеди. А наші діти замість того, щоб вчитися захищати своє життя, кинуті державою напризволяще і весело тусять в інтернетах з росіянами під рускій репчик. Бо ж какая разніца.