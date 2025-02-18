Діти тупо дзеркалять поведінку президента
Просто зараз Україна програє молодь і своє майбутнє
Потужне небажання мобілізувати свого виборця і незламна підготовка до виборів ще з 2023 року змусила президента зробити низку помилок, які можуть стати фатальними, якщо їх не виправити просто зараз.
Про самоусунення президента від своїх конституційних обов'язків з проведення мобілізації не казав вже тільки лінивий. Це його зона відповідальності й він не впорався від слова зовсім.
Щобільше, президент зробив все, що від нього залежить, щоб у людей склалося враження, що він підтримує напади на ТЦК. Так, він жодного разу не став на бік військовослужбовців ЗСУ у резонансних конфліктах з цивільними.
Також президент жодного разу не засудив теракти проти військовослужбовців ТЦК ЗСУ, внаслідок яких загинули військовослужбовці.
Читайте також: Чому Зеленський такий дріб'язковий
І коли школярі в київській школі ставлять сценку, де військовослужбовця ТЦК б'ють, вони нічого ж самі не видумують – вони тупо дзеркалять свого президента і його ставлення до мобілізації.
Можна багато сміятися над Росією і немовлятами у візочках у формі танка, але московитські діти з дитинства вчаться вбивати наших дітей. В них державні програми патріотично-мілітарного виховання. Вони масово навчаються керувати дронами, вони "клепають" шахеди. А наші діти замість того, щоб вчитися захищати своє життя, кинуті державою напризволяще і весело тусять в інтернетах з росіянами під рускій репчик. Бо ж какая разніца.
І турбує ця русифікація молодих українців не президента, не Міністерство освіти, не потужних державних пропагандистів з мільярдними бюджетами, а тільки войовничу меншість, яка тягне на собі всю війну з 2014 року і сточується, сточується, сточується...
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.33 Купівля 41.33Продаж 41.86
- EUR Купівля 43.23Продаж 43.88
- Актуальне
- Важливе