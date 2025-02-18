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OPINION

Діти тупо дзеркалять поведінку президента

Сергій Марченко
18 лютого, 2025 вiвторок
18:01
Погляд

Просто зараз Україна програє молодь і своє майбутнє

Зміст

Потужне небажання мобілізувати свого виборця і незламна підготовка до виборів ще з 2023 року змусила президента зробити низку помилок, які можуть стати фатальними, якщо їх не виправити просто зараз.

Про самоусунення президента від своїх конституційних обов'язків з проведення мобілізації не казав вже тільки лінивий. Це його зона відповідальності й він не впорався від слова зовсім. 

Щобільше, президент зробив все, що від нього залежить, щоб у людей склалося враження, що він підтримує напади на ТЦК. Так, він жодного разу не став на бік військовослужбовців ЗСУ у резонансних конфліктах з цивільними. 

Також президент жодного разу не засудив теракти проти військовослужбовців ТЦК ЗСУ, внаслідок яких загинули військовослужбовці. 

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І коли школярі в київській школі ставлять сценку, де військовослужбовця ТЦК б'ють, вони нічого ж самі не видумують – вони тупо дзеркалять свого президента і його ставлення до мобілізації. 

Можна багато сміятися над Росією і немовлятами у візочках у формі танка, але московитські діти з дитинства вчаться вбивати наших дітей. В них державні програми патріотично-мілітарного виховання. Вони масово навчаються керувати дронами, вони "клепають" шахеди. А наші діти замість того, щоб вчитися захищати своє життя, кинуті державою напризволяще і весело тусять в інтернетах з росіянами під рускій репчик. Бо ж какая разніца. 

І турбує ця русифікація молодих українців не президента, не Міністерство освіти, не потужних державних пропагандистів з мільярдними бюджетами, а тільки войовничу меншість, яка тягне на собі всю війну з 2014 року і сточується, сточується, сточується... 

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
освіта
скандал
Київщина
мобілізація
ТЦК
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