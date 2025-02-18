"Накопичилась велика кількість ворожої сили, приблизно дві дивізії РФ": у 60-й ОМБр розповіли про ситуацію на Лиманському напрямку

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог постійно атакує. Навпроти нас росіяни накопичили велику кількість сил. Тут постійно розташовані приблизно дві дивізії РФ. Піхотні штурми не припиняються, вони тривають цілодобово. Ворог намагається зібрати якомога більше піхоти поруч з нашими позиціями, а потім більшою кількістю сил починає штурмувати наші вогневі точки. Масованих механізованих штурмів ми зараз не спостерігаємо, але іноді противник використовує БМП та танки", - повідомив Білоусов.

Щодо артилерії та авіації, натиск не зменшувався. Ворожа артилерія працює безперервно. Росіяни масово застосовують РСЗВ "Град", ствольну артилерію, авіацію, КАБи, - сказав начальник відділення комунікацій 60-ої ОМБр.

"Якщо ще два-три тижні тому була певна пауза, то зараз ворог поновив використання зброї та активно атакує. Нам складно, але ми тримаємо стрій, відбиваємо ворожі атаки, які не слабшають", - додав він.