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Ексклюзив

"Сигнал світові і насамперед Європі": нардеп Цимбалюк про перемовини між США та РФ

Марина Клюєва
18 лютого, 2025 вiвторок
18:25
Світ Європарламент

Народний депутат України Михайло Цимбалюк вважає, що переговори між США та Росією, які 18 лютого відбулися в Саудівській Аравії, є сигналом Європі, що її поки не запрошують до столу перемовин

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Про це він сказав в етері Еспресо.

"Я думаю, що поки що конкретно ні про що не домовились, або якщо сказати назагал, домовились домовлятись. Це перше. Сигнали насправді, з одного боку,  обнадійливі для нас, а з іншого - насторожливі. Тут важливо, що дається сигнал світові і насамперед Європі, що поки що Європу не запрошують до столу перемовин. І це є свідченням того, що це виклик для європейської спільноти, що потрібно якнайшвидше об'єднуватись і надавати допомогу Україні. Бо так виглядає, що все-таки Сполучені Штати знову будуть кивати на Європу, що безпека Європи сьогодні - це їхня справа, а не Сполучених Штатів", - сказав він.

Михайло Цимбалюк зауважив, що Україні потрібно продовжувати нарощувати контакти з новою адміністрацією Сполучених Штатів. На його думку, невдовзі стане відомо, який характер мали контакти між США та Росією до цього часу.

"Про що домовлялись - думаю, про геополітику. І це знову ж таки тривожний сигнал всім іншим. Для нас -  потрібно робити своє. Потрібно і надалі продовжувати нарощувати контакти між українською владою і владою у  Сполучених Штатах, з новою адміністрацією Трампа. Ми ж знаємо, що вже найближчими днями відбудуться візити спецпредставників і осіб, які будуть говорити від імені Сполучених Штатів. Ну, а якщо говорити про двосторонні російсько-американські чи американсько-російські відносини, вони відбувалися. Можливо, не так публічно. І я думаю, що вже найближчим часом ми дізнаємося, як адміністрація Байдена контактувала з росіянами, про що вони домовлялись, про що хто кого попереджав. Зараз, мені видається, Трамп це робить більш публічно, менше дипломатично. І дуже важливо, щоб інтереси України все-таки відстоювали достойно", - зазначив він.

  • У столиці Саудівської Аравії 18 лютого відбулися переговори між державним секретарем США Марком Рубіо та головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Вони тривали майже 5 годин.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ нічого не знав про перемовини Сполучених Штатів і Росії в Саудівській Аравії та не визнаватиме будь-які домовленості про Україну без участі України.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
Європа
Джо Байден
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
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