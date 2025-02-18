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Головна Економіка В Україні видали гарантію для реєстрації нерухомості, що будується: комерційна директорка "Інтергал-Буд" розповіла про переваги для покупця
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В Україні видали гарантію для реєстрації нерухомості, що будується: комерційна директорка "Інтергал-Буд" розповіла про переваги для покупця

Тетяна Нижник
18 лютого, 2025 вiвторок
21:15
Економіка будівництво, нерухомість, забудова

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" разом із банком "Глобус" уклали першу банківську гарантію стосовно майбутнього обʼєкту нерухомості

Зміст

Про це розповіла комерційна директорка "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська в етері телеканалу "Еспресо".

"Майбутній об'єкт нерухомості (MOН) – це майнові права на конкретний об'єкт, який буде збудовано в майбутньому. Права покупця фіксуються в спеціальному реєстрі, що гарантує йому єдине володіння майновими правами на такий об'єкт. Фізична особа може відслідковувати стан продажів комплексів, у які фізична особа інвестувала, а також відповідно до Закону №2518 мати певні гарантії та обов'язкові вимоги до забудовника, з відповідальністю з його боку за недотримання термінів, якості чи характеристик об'єкту", - повідомила Лаєвська.

За її словами, банківська гарантія забезпечує відсутність подвійних продажів та зобов'язань щодо квартир, які пропонуються за МОН. Такий підхід сприяє швидкій акредитації під державну програму "єОселя" і мінімізує фіскальне навантаження на кінцевого покупця.

Тепер покупці можуть відстежувати будівництво, слідкувати за звітами забудовника онлайн та бути впевненими у своїх правах на об'єкт. Новий закон також зобов'язує девелоперів регулярно звітувати перед покупцями та забороняє змінювати площі, призначення та характеристики об'єкту без згоди покупців.

"Пілотний проєкт дозволяє колегам по ринку скористатися досвідом та перейти на формат договорів купівлі-продажу майбутніх об'єктів нерухомості. Взаємовідносини девелопера та фізичної особи-покупця мають бути максимально чесними, прозорими, врегульованими. Саме вимоги Закону №2518 дають необхідні гарантії згідно договорів, зобов'язання щодо термінів, якості та технічних характеристик об'єктів будівництва, що є вкрай важливим. Це закріплені майнові права, які фізична особа може бачити у реєстрі, самостійно розпоряджатися з точки зору перепродажу чи інших майнових правочинів, і бути впевненою, що немає ніяких зазіхань на об'єкт з боку інших покупців чи ризиків втрати прав. Таким чином, більше ніяких спонтанних додаткових поверхів або змін на дитячих майданчиках. Усі суттєві проєктні зміни мають бути погоджені з покупцями письмово", - розповіла Лаєвська.

  • Раніше комерційна директорка компанії "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська повідомляла, що через брак робочої сили та зменшення пропозиції на ринку нерухомості вартість квадратного метра може зрости на 10-15%.
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