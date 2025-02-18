У США пропонують визнати день народження Трампа державним святом
У Палаті представників США пропонують запровадити нове державне свято на честь президента Дональда Трампа
Пропозицію висунула представниця Палати представників США від Республіканської партії Клаудія Тенні.
"День народження Джорджа Вашингтона закріплене як федеральне свято. Так само і день народження президента Трампа також мають відзначати, аби вшанувати його як засновника "Золотого віку Америки", - пише Тенні.
Дата дня народження Трампа у США збігається з Днем прапора - 14 червня.
"Цей закон назавжди кодифікує нове федеральне свято під назвою "День народження Трампа і День прапора" 14 червня на честь цього історичного дня", - цитує Тенні Independent.
- 12 лютого повідомлялось, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість закриття низки консульств і дипломатичних представництв США у всьому світі, щоб скоротити витрати в Державному департаменті.
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