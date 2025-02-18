У США пропонують визнати день народження Трампа державним святом

Пропозицію висунула представниця Палати представників США від Республіканської партії Клаудія Тенні.

"День народження Джорджа Вашингтона закріплене як федеральне свято. Так само і день народження президента Трампа також мають відзначати, аби вшанувати його як засновника "Золотого віку Америки", - пише Тенні.

Дата дня народження Трампа у США збігається з Днем прапора - 14 червня.

"Цей закон назавжди кодифікує нове федеральне свято під назвою "День народження Трампа і День прапора" 14 червня на честь цього історичного дня", - цитує Тенні Independent.