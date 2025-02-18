США повертають українській владі борги виборчої кампанії, - нардеп Разумков

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Повертаючись до позиції Сполучених Штатів Америки, тут багато комплексних питань. Я на деяких зупинюсь, на які ми могли повпливати. Мені здається, що нам повертають, не нам з вами, українській владі повертають борги виборчої кампанії, не лише цієї, а й минулої, але можемо зупинитися на цій. Ми пам'ятаємо візит Зеленського, коли він поїхав або сам, або демократи його використовували як агітаційний матеріал під час виборчої кампанії - поїздка в Пенсильванію на завод. Причому це територія, за яку боролися обидві партії, республіканці і демократи. І республіканці тоді займали дуже жорстку позицію, навіть вимагали відкликати посла і тому подібні речі. Я думаю, що частина адміністрації, нової адміністрації Трампа це не забула", - сказав він.

Дмитро Разумков також згадав публікації про Тулсі Габбард, яку називали “російською пропагандисткою”, яка очолила департамент розвідки США.

"Друга частина - це частина нашої абсолютно недолугої політики щодо політичних діячів Сполучених Штатів Америки. Я приводив цей приклад. Є Рада національної безпеки і оборони, є Центр протидії дезінформації як структурний підрозділ Ради національної безпеки і оборони. Очолює Раду Національної безпеки і оборони президент України Володимир Зеленський. І свого часу, починаючи з 2022-го, якщо не помиляюсь, завершуючи 2024 роком, одна пані зі Сполучених Штатів Америки потрапляла регулярно декілька разів на сайт цього Центру протидії дезінформації. Її там називали проросійською, її називали рупором Кремля, її називали особою, яка фінансується з Росії. Коли вона говорила про те, що повноваження президента завершились, то її звинуватили в розширенні і поширенні російських наративів і знову повісили на цей сайт. Ця пані, називають її Тулсі Габбард. І минулої середи саме Тулсі Габбард очолила всю розвідку Сполучених Штатів Америки, всю", - зазначив Разумков.

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Народний депутат вважає, що американська розвідка надала відповідні матеріали Тулсі Габбард.

"Вона не отримала вибачення від Зеленського, вибачення від РНБО, Центру протидії дезінформації. Єдине, на що в них вистачило розуму, це прибрати її з сайту. Коли ми звернулися до Центру протидії дезінформації, Коваленко зміг відповісти лише одне: "Я на той момент не був керівником, тому нічого сказати не можу". Забув, якщо я не помиляюсь, він був першим заступником чи заступником в тому ж самому Центрі. Тобто рівень дискусії нагадує страуса, знаєте, який сховав голову в пісок. І чомусь мені підказує логіка, що розвідка точно надала відповідну інформацію пані Габбард. Паралельно піднімімо інші публікації аватарів і шавок Офісу президента, які свого часу бігали і розповідали про те, який Трамп поганий. Я впевнений, що знайшлись люди, які показали цю інформацію 45-47 президенту Сполучених Штатів Америки. І це все теж впливає негативно на стосунки між нашими державами", - додав він.