Анонсовані Трампом призначення можуть виглядати скандально: політексперт про Тулсі Габбард, яка робила проросійські заяви

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Анонсовані Трампом, але ще не здійснені призначення можуть виглядати дещо скандально. Найбільш скандальним є не Маск, а Тулсі Габбард, яку Трамп хоче пропонувати на посаду директора Офісу з питань національної розвідки. Тулсі Габбард відвідувала свого часу сирійського диктатора Асада, багато зустрічалася з російськими політиками та робила ряд неоднозначно проросійських заяв", - зауважив Божко.

Голова центру політичних студій "Доктрина" пояснив, що Офіс з питань національної розвідки США - це координаційний орган, який не має своєї агентури, але управляє усією системою. Тобто він збирає інформацію від інших розвідслужб, передає ці дані президенту, робить для нього аналітичні матеріали та координує всю розвідувальну політику США.

"Проте є велике питання щодо кандидатури Тулсі Габбард, оскільки її ще має затвердити Сенат. У Сенаті у Дональда Трампа немає такої стійкої більшості в республіканській партії, як серед конгресменів, де трампістів серед республіканців значно більше", - додав Божко.