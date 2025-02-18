РФ розпочала масову депортацію українських дітей за 6 днів до повномасштабного вторгнення, – Єрмак

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, РФ масово вивозила дітей з України під виглядом евакуації.

"Уже до ранку 19 лютого понад 2700 дітей, переважно вихованці дитячих будинків та інтернатів, були вивезені до Росії. Їхні імена, а також дату та місце народження сфальсифікували та видали російські паспорти. Деяких дітей пізніше передали в прийомні родини або віддали на усиновлення, назавжди відриваючи їх від рідної землі. Росія виправдовує ці дії "порятунком від небезпеки", але саме вона створила цю небезпеку", - написав Єрмак.

На його думку, те, що Росія почала викрадати наших дітей ще до повномасштабного вторгнення, доводить намір окупантів стерти їхню українську ідентичність і примусово асимілювати їх.



"Депортація — це не евакуація. Це воєнний злочин і злочин проти людяності, за який РФ має бути покарана", - підкреслив керівник ОП.



Він додав, що Україні станом на зараз вдалося повернути 1221 дитину, але тисячі досі залишаються заручниками РФ.

"Ми продовжуємо боротися за повернення кожної української дитини, викраденої Росією. Без винятків. Без умов", - резюмував Єрмак.