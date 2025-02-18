На кінофестивалі у США покажуть фільм російської пропагандистки Попової "Ідіотка". У ньому знялися американські зірки

Про це повідомляють на сайті кінофестивалю South by Southwest (SXSW).

7–15 березня в Остіні, США відбудеться щорічний фестиваль, що включає низку музичних, кіно- і медіафестивалів і конференцій, South by Southwest — "З півдня на південний захід" (SXSW). У програмі кінозаходів 12 березня запланована світова премʼєра художнього фільму російської режисерки Анастасії Попової "Ідіотка" (Idiotka).

У російській комедії знялися зірка серіалу "Рівердейл" Каміла Мендес, реперка Saweetie, модель Джулія Фокс та Галина Йовович — акторка й мати Міли Йовович.

"У районі російських іммігрантів у Західному Голлівуді Маргарита втілює американську мрію: бере участь в реаліті-шоу. Чи буде вона вбивати, служити або виживати?", - йдеться в описі фільму.

15 січня 2023 року Попова була внесена до санкційного списку України як учасниця прокремлівської пропаганди, яка поширює дезінформацію про війну Росії проти України.

Попова - російська пропагандистка, яка працювала на прокремлівські ВДТРК, "Росія-24", "Росія-2". Вона здобула визнання у Росії за документальний фільм "Сирійський щоденник" про війну в Сирії, а також зняла пропагандистський репортаж про апартаменти Олексія Навального в Німеччині.