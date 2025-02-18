ЄС продовжить фінансувати підготовку України до відновлення цивільних авіаперельотів
Європейський фонд добровільної аеронавігаційної солідарності підтримуватиме Україну у 2025-2026 роках, аби після війни Київ міг відновити цивільні авіаперельоти
Відповідну угоду підписали віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба та генеральний директор Євроконтролю Рауль Медіна Кабаллеро, - передає пресслужба Міністерства розвитку громад і територій України.
"Маємо честь від імені України висловити нашу найщирішу вдячність особисто пану Медіні, всій команді Євроконтролю та його країнам-членам за безпрецедентну підтримку галузі та солідарність протягом вже майже трьох років війни. Завдяки Європейському фонду добровільної аеронавігаційної солідарності, а також професійному та прозорому управлінню Фондом з боку Євроконтролю, Україна змогла зберегти аеронавігаційну систему країни та високу операційну готовність до швидкого відновлення виконання цивільних польотів у повітряному просторі України", - сказав Кулеба.
У відомстві зазначили, що угода про продовження діяльності Фонду стала можливою завдяки рішенню 62-ї сесії Тимчасової ради та Постійної Комісії Євроконтролю, яке отримало підтримку всіх країн-членів організації.
Фонд солідарності Євроконтролю був створений наприкінці 2022 року і фінансується країнами-учасницями на основі добровільних внесків. Для України цей Фонд є основним джерелом фінансування аеронавігаційного обслуговування, яке надається компанією Украерорух. У 2023 та 2024 роках Фонд забезпечив фінансування всієї аеронавігаційної системи України на суму понад 70 млн євро.
- 12 лютого генеральний директор Wizz Air Йожеф Вараді заявив, що авіакомпанія має намір відновити авіасполучення з Україною протягом шести тижнів після припинення вогню.
- Пізніше делегація аеропорту "Бориспіль" провела переговори з європейським лоукостером Wizz Air щодо оперативного запуску авіаперевезень після відкриття повітряного простору.
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