ЄС продовжить фінансувати підготовку України до відновлення цивільних авіаперельотів

Відповідну угоду підписали віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба та генеральний директор Євроконтролю Рауль Медіна Кабаллеро, - передає пресслужба Міністерства розвитку громад і територій України.

"Маємо честь від імені України висловити нашу найщирішу вдячність особисто пану Медіні, всій команді Євроконтролю та його країнам-членам за безпрецедентну підтримку галузі та солідарність протягом вже майже трьох років війни. Завдяки Європейському фонду добровільної аеронавігаційної солідарності, а також професійному та прозорому управлінню Фондом з боку Євроконтролю, Україна змогла зберегти аеронавігаційну систему країни та високу операційну готовність до швидкого відновлення виконання цивільних польотів у повітряному просторі України", - сказав Кулеба.

У відомстві зазначили, що угода про продовження діяльності Фонду стала можливою завдяки рішенню 62-ї сесії Тимчасової ради та Постійної Комісії Євроконтролю, яке отримало підтримку всіх країн-членів організації.

Фонд солідарності Євроконтролю був створений наприкінці 2022 року і фінансується країнами-учасницями на основі добровільних внесків. Для України цей Фонд є основним джерелом фінансування аеронавігаційного обслуговування, яке надається компанією Украерорух. У 2023 та 2024 роках Фонд забезпечив фінансування всієї аеронавігаційної системи України на суму понад 70 млн євро.