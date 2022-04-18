Лукашенко погрожує лише ядерною зброєю Путіна, бо знає, що його режиму прийде кінець, - Огризко

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV.



“Відносно Лукашенка, то я вважаю, що це той випадок, коли людина саме себе загнала у глухий кут і тепер намагається всіма способами вийти з нього. Однак, Лукашенко опинився в ситуації, яку він вже не вирішить. Режим Лукашенка остаточно прирік себе на поразку. Ніякої перспективи в Лукашенка немає. Він втрачає владу”, - пояснив Огризко



Дипломат наголосив, що Лукашенко не хоче вступати у війну з Україною, бо розуміє, що це буде катастрофа для нього.



“Лукашенко не хоче вступати у війну з Україною, бо знає, що це стане катастрофою для нього. Однак, він намагається показати тій частині білорусів, які вірять в нього, що він утримує владу під контролем. Лукашенко погрожує сусіднім державам, бо хоче довести, що його режим є дієвим. Але це дуже його велика помилка.”, - додав Огризко



Огризко зауважив, що Лукашенко повторює помилки Путіна, намагаючись погрожувати сусіднім державам.



“Лукашенко допускає ті ж помилки, що і Путін. Він на сьогодні залишається лише з одним аргументом - ядерна зброя. Ядерної зброї в Лукашенка немає, тому він і говорить, що бойові дії можуть перенестись на території європейських держав.", - додав Огризко

