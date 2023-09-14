Лукашенко полетів до Путіна обговорювати "регіональну проблематику"
У четвер, 14 вересня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив з робочим візитом до Росії, де він планує провести переговори з Володимиром Путіним
Про це повідомляє Telegram-канал Пул Первого, який вважається неофіційною пресслужбою диктатора.
"Центральною частиною візиту стануть переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, які відбудуться 15 вересня. Її глави держав запланували раніше відповідно до графіка зустрічей двох лідерів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що диктатори планують обговорити міжнародний порядок денний та регіональну проблематику, спільні завдання в економіці - зокрема, в промисловості, сільському господарстві та інших галузях. А також загальну велику роботу у сфері імпортозаміщення.
- Дипломат Роман Безсмертний переконаний, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенка намагається домовитись з Китаєм про фінансову підтримку.
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