Лукашенко полетів до Путіна обговорювати "регіональну проблематику"

Про це повідомляє Telegram-канал Пул Первого, який вважається неофіційною пресслужбою диктатора.

"Центральною частиною візиту стануть переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, які відбудуться 15 вересня. Її глави держав запланували раніше відповідно до графіка зустрічей двох лідерів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що диктатори планують обговорити міжнародний порядок денний та регіональну проблематику, спільні завдання в економіці - зокрема, в промисловості, сільському господарстві та інших галузях. А також загальну велику роботу у сфері імпортозаміщення.