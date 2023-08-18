Послаблення економіки РФ змушує Лукашенка шукати фінансової підтримки в Китаї, - Безсмертний

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"У звʼязку з тим, що російська економіка послаблюється і зайвих коштів у РФ немає, то Лукашенко намагається зараз заручитись фінансовою підтримкою Китаю. Китайці й так щороку дають понад 4 млрд юанів на поповнення торговельного балансу Білорусі. Білорусь, волею диктатора Лукашенка, зараховується до державних резервів Китаю. Це не відповідає міжнародним нормам, але відбулось те, що відбулось. Кожної осені та весни це просто вбиває Білорусь. Адже в білорусів немає чим покривати бюджет", - пояснив Безсмертний.

Дипломат наголосив, що на зустрічі Лукашенка та міністра оборони КНР самопроголошений президент Білорусі намагався домовитись про фінансову підтримку з боку Китаю

"Лі Шанфу, не бажаючи цього сам, став під час зустрічі з Лукашенком фінансистом та економістом. Коли він повернеться до Китаю, то змушений буде інформувати Сі Цзіньпіна про прохання Лукашенка. Також треба розуміти, що диктаторський білоруський совок під керівництвом Лукашенка всесторонньо показаний міністру оборони КНР Лі Шанфу, для якого це як згадка про молодість", - додав він.