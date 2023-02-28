Лукашенко прибув до Китаю для зустрічі з Сі Цзіньпіном
У вівторок, 28 лютого, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Пекіну для переговорів з лідером КНР Сі Цзіньпінем
Про це повідомляє Белта.
Зазначається, що цей візит - "продовження багаторічного курсу на розбудову дружби та взаємовигідного співробітництва Білорусі з Китаєм".
Видання зазначає, що глави держав планують обговорити розвиток торговельно-економічного, інвестиційного та гуманітарного співробітництва, спільні проєкти, взаємодію у політичній сфері та реагування на виклики у сучасній міжнародній обстановці.
Також зазначається, що за підсумками переговорів планується підписати великий пакет документів щодо розвитку відносин між державами.
Лукашенко перебуватиме в Китаї до 2 березня.
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