Лукашенко прибув до Китаю для зустрічі з Сі Цзіньпіном

Про це повідомляє Белта.

Зазначається, що цей візит - "продовження багаторічного курсу на розбудову дружби та взаємовигідного співробітництва Білорусі з Китаєм".

Видання зазначає, що глави держав планують обговорити розвиток торговельно-економічного, інвестиційного та гуманітарного співробітництва, спільні проєкти, взаємодію у політичній сфері та реагування на виклики у сучасній міжнародній обстановці.

Також зазначається, що за підсумками переговорів планується підписати великий пакет документів щодо розвитку відносин між державами.

Лукашенко перебуватиме в Китаї до 2 березня.