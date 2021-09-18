Лукашенко сконцентрував понад 10 тис. мігрантів для гібридної атаки на ЄС, - Моравецький

Про це Моравецький заявив на спільній пресконференції з прем'єром Литви Інгрідою Шимоніте у Варшаві, повідомляє Delfi.lv.

"Згідно з нашими даними, в Білорусі понад 10 тис., може і більше осіб, які переміщені з Близького Сходу, переважно - з Іраку, а також з Сирії, щоб проводити гібридну атаку", - сказав Моравецький.

Він додав, що мінський режим здійснює проти Литви і Польщі "провокацію, яка була інспірована в Москві ".

Своєю чергою, Шимоніте наголосила, що Польща та Литва охороняють не лише свої кордони, але й кордони ЄС.

"Я хочу звернути увагу на те, що східні сусіди відрізняються однією властивістю, використання якої ми спостерігали багато разів. Вони схильні звинувачувати інші держави в тому, що роблять самі. Наприклад, звинувачують Європу в переписуванні історії, хоча самі переписують історію до такої міри, що намагаються забути пакт Молотова - Ріббентропа", - сказала Шимоніте.