Лукашенко сконцентрував понад 10 тис. мігрантів для гібридної атаки на ЄС, - Моравецький
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що у Білорусі сконцентровано понад 10 тис. мігрантів, яких можуть використати для гібридної атаки на Євросоюз
Про це Моравецький заявив на спільній пресконференції з прем'єром Литви Інгрідою Шимоніте у Варшаві, повідомляє Delfi.lv.
"Згідно з нашими даними, в Білорусі понад 10 тис., може і більше осіб, які переміщені з Близького Сходу, переважно - з Іраку, а також з Сирії, щоб проводити гібридну атаку", - сказав Моравецький.
Він додав, що мінський режим здійснює проти Литви і Польщі "провокацію, яка була інспірована в Москві ".
Своєю чергою, Шимоніте наголосила, що Польща та Литва охороняють не лише свої кордони, але й кордони ЄС.
"Я хочу звернути увагу на те, що східні сусіди відрізняються однією властивістю, використання якої ми спостерігали багато разів. Вони схильні звинувачувати інші держави в тому, що роблять самі. Наприклад, звинувачують Європу в переписуванні історії, хоча самі переписують історію до такої міри, що намагаються забути пакт Молотова - Ріббентропа", - сказала Шимоніте.
- Нагадаємо, 18 вересня самопроголошений правитель Білорусі Олександр Лукашенко назвав литовську столицю Вільнюс та польське місто Білосток "білоруськими".
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