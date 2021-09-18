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Лукашенко оголосив територіальні претензії Литві та Польщі

18 вересня, 2021 субота
08:13
Світ

Самопроголошений правитель Білорусі назвав литовську столицю Вільнюс та польське місто Білосток "білоруськими"

Про це він заявив ввечері у п'ятницю, 17 вересня 2021 року, на пропрезидентському форумі "Символ єдності", розповідає Еспресо.TV.

"Ми навіть не нагадуємо їм, що Білосток і Білосточчина - це білоруські землі, що Вільно (Вільнюс - ред.) - це теж білоруське місто. І землі навколо", - сказав Лукашенко.

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При цьому він додав, що "у відносинах з усіма" Білорусь "прагне до миру і дружби".
 



"Ми ніколи не зазіхали на чужий коровай або клаптик землі, нам свого вистачає", - повідомив Олександр Лукашенко.

Довідка

17 вересня Лукашенком встановлено святкування "Дня народної єдності".

Цього дня у 1939 році СРСР окупував Західну Україну та Західну Білорусь.


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Польща
Білорусь
Олександр Лукашенко
Литва
Вільнюс
територіальні претензії
новини Білорусі
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