Лукашенко оголосив територіальні претензії Литві та Польщі
Самопроголошений правитель Білорусі назвав литовську столицю Вільнюс та польське місто Білосток "білоруськими"
Про це він заявив ввечері у п'ятницю, 17 вересня 2021 року, на пропрезидентському форумі "Символ єдності", розповідає Еспресо.TV.
"Ми навіть не нагадуємо їм, що Білосток і Білосточчина - це білоруські землі, що Вільно (Вільнюс - ред.) - це теж білоруське місто. І землі навколо", - сказав Лукашенко.
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При цьому він додав, що "у відносинах з усіма" Білорусь "прагне до миру і дружби".
"Ми ніколи не зазіхали на чужий коровай або клаптик землі, нам свого вистачає", - повідомив Олександр Лукашенко.
Довідка
17 вересня Лукашенком встановлено святкування "Дня народної єдності".
Цього дня у 1939 році СРСР окупував Західну Україну та Західну Білорусь.
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