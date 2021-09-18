Лукашенко оголосив територіальні претензії Литві та Польщі

Про це він заявив ввечері у п'ятницю, 17 вересня 2021 року, на пропрезидентському форумі "Символ єдності", розповідає Еспресо.TV.



"Ми навіть не нагадуємо їм, що Білосток і Білосточчина - це білоруські землі, що Вільно (Вільнюс - ред.) - це теж білоруське місто. І землі навколо", - сказав Лукашенко.



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При цьому він додав, що "у відносинах з усіма" Білорусь "прагне до миру і дружби".







"Ми ніколи не зазіхали на чужий коровай або клаптик землі, нам свого вистачає", - повідомив Олександр Лукашенко.



Довідка



17 вересня Лукашенком встановлено святкування "Дня народної єдності".



Цього дня у 1939 році СРСР окупував Західну Україну та Західну Білорусь.





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