Лукашенко – це маріонетка Путіна, з ним нема про що говорити, – Порошенко

"Лукашенко – це старий слабкий військовий злочинець. Білорусь є агресором, з білоруської території російські війська наступали на Київ і вчинили злочини в Бучі, Ірпіні, Гостомелі, Ворзелі, на Чернігівщині, вбиваючи сотні людей. Лукашенко разом з Путіним є співагресором. І зараз від нього нічого не залежить, він лише іграшка Путіна, ось і все", – заявив Порошенко.

"Це політика Путіна, щоб підняти ставку, щоб зробити шантаж. Ви повинні розуміти, що ми в Україні інші. Ми не боїмося ядерного удару Путіна, тому що нам нічого втрачати, крім нашої країни", – наголошує Порошенко.

"Це стиль Путіна, він хоче використати як зброю енергетичну політику, продовольчу політику, включаючи голод у всьому світі. Він хоче зробити ядерну енергетику зброєю, а тепер він хоче використати свій шантаж щодо передачі ядерної зброї Білорусі. Хочу лише нагадати, що ми, українці, добровільно відмовились від третього за величиною ядерного арсеналу у світі, а натомість отримали гарантію безпеки за Будапештським меморандумом, включно з гарантією Росії", – нагадав Петро Порошенко.

"І тепер ми отримали таке. Тому Лукашенко – це не президент суверенної держави. Він маріонетка Путіна. Тому з Лукашенком немає сенсу вести жодні переговори", – резюмує Петро Порошенко.