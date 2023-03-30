Лукашенко – це маріонетка Путіна, з ним нема про що говорити, – Порошенко
Петро Порошенко в інтерв’ю болгарському телеканалу NOVA заявив, що білоруський диктатор Лукашенко є співучасником злочинів Путіна і ядерного шантажу Кремля. Порошенко зауважив, що Путін заявами про ядерну зброю у Білорусі намагається підняти ставки для тиску на Захід, і це його традиційна тактика
"Лукашенко – це старий слабкий військовий злочинець. Білорусь є агресором, з білоруської території російські війська наступали на Київ і вчинили злочини в Бучі, Ірпіні, Гостомелі, Ворзелі, на Чернігівщині, вбиваючи сотні людей. Лукашенко разом з Путіним є співагресором. І зараз від нього нічого не залежить, він лише іграшка Путіна, ось і все", – заявив Порошенко.
"Це політика Путіна, щоб підняти ставку, щоб зробити шантаж. Ви повинні розуміти, що ми в Україні інші. Ми не боїмося ядерного удару Путіна, тому що нам нічого втрачати, крім нашої країни", – наголошує Порошенко.
"Це стиль Путіна, він хоче використати як зброю енергетичну політику, продовольчу політику, включаючи голод у всьому світі. Він хоче зробити ядерну енергетику зброєю, а тепер він хоче використати свій шантаж щодо передачі ядерної зброї Білорусі. Хочу лише нагадати, що ми, українці, добровільно відмовились від третього за величиною ядерного арсеналу у світі, а натомість отримали гарантію безпеки за Будапештським меморандумом, включно з гарантією Росії", – нагадав Петро Порошенко.
"І тепер ми отримали таке. Тому Лукашенко – це не президент суверенної держави. Він маріонетка Путіна. Тому з Лукашенком немає сенсу вести жодні переговори", – резюмує Петро Порошенко.
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