Лукашенко замінив керівника військової розвідки Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив нового керівника військової розвідки
Про це повідомляє білоруське видання БЕЛТА.
Володимир Купріянюк призначений начальником головного розвідувального управління Білорусі – заступником начальника генерального штабу. Руслан Косигін, який обіймав цю посаду, звільнений у запас за віком, із правом носіння військової форми одягу та відзнак.
Кадрові зміни відбулися й у керівництві головної військової інспекції ЗС Білорусі. Її начальником призначено генерал-майора Андрія Горбатенка, який до цього часу керував Мінським суворовським військовим училищем.
Відповідні укази білоруський диктатор підписав у п'ятницю, 28 липня.
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