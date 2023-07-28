Лукашенко замінив керівника військової розвідки Білорусі

Про це повідомляє білоруське видання БЕЛТА.

Володимир Купріянюк призначений начальником головного розвідувального управління Білорусі – заступником начальника генерального штабу. Руслан Косигін, який обіймав цю посаду, звільнений у запас за віком, із правом носіння військової форми одягу та відзнак.

Кадрові зміни відбулися й у керівництві головної військової інспекції ЗС Білорусі. Її начальником призначено генерал-майора Андрія Горбатенка, який до цього часу керував Мінським суворовським військовим училищем.

Відповідні укази білоруський диктатор підписав у п'ятницю, 28 липня.