Лукашенко заявив, що викраденого режимом Протасевича допитували терористи "Л/ДНР"
За словами самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, представники терористичних організацій "залишились задоволеними" від допиту журналіста Романа Протасевича
Про це самопроголошений президент Білорусі заявив на великій пресконференції, передає "РБК-Україна".
Зазначимо, пресконференція Олександра Лукашенка станом на 19:15 триває понад 8 годин.
Лукашенко розповів як представники терористів "Л/ДНР" приїжджали до країни з метою допиту головного редактора NEXTA на момент протестів у РБ журналіста Романа Протасевича.
"Приїхали, допитали. Він пояснював. Вони залишилися задоволеними", - сказав Лукашенко.
Нагадаємо, на початку червня Лукашенко запропонував "слідчим" з ОРДЛО допитати Протасевича.
Після цього український МЗС попередило Білорусь про наслідки такого вчинку. Як зазначили в міністерстві, "Лукашенку буде боляче".
- Так званій "генеральній прокуратурі" "ЛНР" вдалося провести "слідчі дії" щодо опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича.
- "Генпрокуратура ЛНР" опублікувала звернення місцевого "прокурора", в якому подякували Лукашенку за можливість проведення слідчих дій з журналістом Романом Протасевичем.
- У Верховній Раді нардепи звернулись до генерального прокурора Ірини Венедіктової з метою порушити кримінальну справу проти Олександра Лукашенка через визнання незаконних збройних угруповань з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
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