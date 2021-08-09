Лукашенко заявив, що викраденого режимом Протасевича допитували терористи "Л/ДНР"

Про це самопроголошений президент Білорусі заявив на великій пресконференції, передає "РБК-Україна".



Зазначимо, пресконференція Олександра Лукашенка станом на 19:15 триває понад 8 годин.



Лукашенко розповів як представники терористів "Л/ДНР" приїжджали до країни з метою допиту головного редактора NEXTA на момент протестів у РБ журналіста Романа Протасевича.



"Приїхали, допитали. Він пояснював. Вони залишилися задоволеними", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, на початку червня Лукашенко запропонував "слідчим" з ОРДЛО допитати Протасевича.

Після цього український МЗС попередило Білорусь про наслідки такого вчинку. Як зазначили в міністерстві, "Лукашенку буде боляче".