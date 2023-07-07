Лукашенко зажадав вибачень від усіх, хто називає його диктатором

Про це пише БЕЛТА.

"Що стосується останнього диктатора Європи, ви повинні вже вибачитися переді мною. Ви вже відійшли від цього визначення. Ніякий я не диктатор, а якщо і диктатор, то не останній", - сказав Лукашенко.

Він запевняє, що працює на високій посаді, яку йому "довірив народ".

Варто зазначити, що результати президентських виборів у Білорусі 2020 року, внаслідок яких Лукашенко залишився керувати країною, були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.