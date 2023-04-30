Про це в ефірі Еспресо заявив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі та керівник Народного антикризового управління (НАУ) Павло Латушко.

"Нами підготовлений попередній звіт щодо організації Лукашенком особисто депортації українських дітей як на територію Білорусі, так і на територію РФ. Нами встановлений прямий зв'язок від організаційних, правових, фінансових рішень Лукашенка до фактів депортації. Зібрана відповідна фото-, відео-, документальна база, яка чітко свідчить про те, що Лукашенко дає вказівки щодо переміщення українських дітей на територію Білорусі та РФ", - сказав він.

Латушко додав, що опозиція передала попередній звіт Офісу генпрокурора України, низці депутатів Верховної Ради.

"Ми далі будемо збирати і накопичувати інформацію. Ми зробили повну правову оцінку всіх дій Лукашенка. Рішення ПАРЄ також підтверджує факти переміщення українських дітей на території Білорусі - мінімум 2 тисяч. Нами встановлено, як мінімум, три місця, де знаходяться українські діти в Білорусі", - підсумував опозиціонер.