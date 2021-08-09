Лукашенко звинуватив Зеленського у підготовці бойовиків та постачанні зброї в Білорусь

Про це повідомляє Українська Правда.



Самопроголошений президент вважає, що закриття кордону було вимушеним, хоча українці та білоруси, які мешкають в прикордонних територіях є "рідними людьми, які ходили в гості один до одного" через кордон.



"Навіщо ти бойовиків готуєш на території України і зброю закидаєш до нас сюди. Адже зброя йде в основному з території України. Зараз ми закрили звичайно вже намертво цей кордон, хоча намертво важко закрити. Але навіщо ви це творите, це ж сусіди, рідні люди...

Він (Зеленський) через кордон перекидає сюди зброю, вибухівку. Ми ж це знайшли, їм показали. І наш очільник КДБ їм чітко сказав, що ми бачимо, хто з силовиків органів влади офіційних в Україні це організовує", - сказав Лукашенко під час спілкування зі ЗМІ.



Водночас, українські прикордонники ніколи не підтверджували повне закриття кордону з Білоруссю.

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