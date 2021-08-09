Лукашенко звинуватив Зеленського у підготовці бойовиків та постачанні зброї в Білорусь
Олександр Лукашенко особисто звинуватив Володимира Зеленського у підготовці бойовиків, постачанні зброї та вибухівки на територію Білорусі
Про це повідомляє Українська Правда.
Самопроголошений президент вважає, що закриття кордону було вимушеним, хоча українці та білоруси, які мешкають в прикордонних територіях є "рідними людьми, які ходили в гості один до одного" через кордон.
"Навіщо ти бойовиків готуєш на території України і зброю закидаєш до нас сюди. Адже зброя йде в основному з території України. Зараз ми закрили звичайно вже намертво цей кордон, хоча намертво важко закрити. Але навіщо ви це творите, це ж сусіди, рідні люди...
Він (Зеленський) через кордон перекидає сюди зброю, вибухівку. Ми ж це знайшли, їм показали. І наш очільник КДБ їм чітко сказав, що ми бачимо, хто з силовиків органів влади офіційних в Україні це організовує", - сказав Лукашенко під час спілкування зі ЗМІ.
Водночас, українські прикордонники ніколи не підтверджували повне закриття кордону з Білоруссю.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.74
Купівля 26.74Продаж 26.99
-
EUR
Купівля 31.37Продаж 31.8
- Актуальне
- Важливе