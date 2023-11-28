"Лунін не повинен думати, що завтрашня гра буде для нього останньою": Анчелотті змінив риторику стосовно українця

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на офіційний сайт "Реал".

Карло Анчелотті днем раніше заявив, що у наступному матчі Ла Ліги за "Реал" гратиме Кепа Аріссабалага, нібито цьому може завадити лише травма. Проте вже напередодні ЛЧ італійський тренер змінив риторику.

"Він не повинен думати, що завтрашня гра буде для нього останньою, тому що коли Кепа повернеться, він збирається конкурувати за позицію з Луніним. Андрій заслужив це, проявивши себе дуже добре. Конкуренція - це добре для команди, оскільки у нас є два голкіпери топрівня, які можуть принести користь команді завдяки своєму рівню", - сказав головний тренер "Реала".

Матч "Реал" - "Наполі" пройде 29 листопада. Якщо мадридці переможуть, то вийдуть у плей-офф ЛЧ з першого місця своєї групи.

Андрій Лунін в "Реалі"

За інформацією Marca , "Реал" минулого літа був готовий продати 24-річного Андрія Луніна за 8 млн євро. На українського воротаря є попит, хоча за рік він може покинути Мадрид безплатно.

Проте основний воротар "Реала" Тібо Куртуа серйозно травмувався і Лунін, який був другим номером, прийняв рішення залишитись. Натомість мадридці підписали Кепу Аріссабалагу, який виборов конкуренцію в українця.

Чинний контракт Андрія Луніна з "Реалом" діє до літа 2024 року. У 2018 році Лунін перейшов у мадридський клуб з луганської "Зорі" за 8,5 млн євро.

У цьому сезоні Андрій Лунін провів 5 матчів, тричі "на нуль". На рахунку українця найбільша кількість сейвів серед усіх воротарів Ла Ліги.