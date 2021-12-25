Лунін отримав пропозицію перейди з "Реалу" до англійського клубу

Про це повідомляє El Nacional.cat.

За інформацією видання, "Ньюкасл" готовий купити у мадридського клубу Луніна. Українець має намір залишити мадридський клуб, аби отримати ігрову практику. "Реал" не перешкоджатиме трансферу, якщо за воротаря заплатять суму, яку іспанці витратили на нього у 2018 році.

22-річний Андрій Лунін перейшов до "Реалу" із "Зорі" за 8,5 млн євро, але з того часу зіграв за команду лише 1 матч.

Українець виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".

16 листопада повідомлялося, що Андрій Лунін зацікавив два клуби вищого дивізіону чемпіонату Іспанії - "Еспаньйол" та "Гранаду".

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