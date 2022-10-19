Про це повідомляє AS.

За даними іспанського видання, українець цього сезону може продовжити угоду про співпрацю з "Реалом", термін якої розраховано до літа 2024 року.

За інформацією видання, Лунін зустрінеться з керівництвом мадридців, аби обговорити своє майбутнє в клубі. "Реал" має намір запропонувати українцю новий контракт. Зазначається, що остаточне слово залишиться за українцем, проте він схиляється до укладання нової угоди, оскільки нібито почувається в Мадриді щасливим.

23-річний Андрій Лунін виступає за "Реал" з 2018 року. Мадридці віддавали його в оренду до "Леганеса", "Вальядоліда" та "Ов'єдо".

У нинішньому сезоні Лунін зіграв за "Реал" 5 матчів та пропустив 4 голи.

16 жовтня у 9-му турі чемпіонату Іспанії з футболу Андрій Лунін зіграв за "Реал" у переможному матчі проти "Барселони".

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